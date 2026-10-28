Σε περίοδο αναπαραγωγής τα αγρινά: Το σμίξιμο των κοπαδιών, οι «μάχες» των αρσενικών και η ευνοϊκή βλάστηση (εικόνες & βίντεο)

Καταγραφές στο πεδίο

Απέναντι σε αρκετά μεγάλη κινητικότητα των κοπαδιών κατά τη διάρκεια της μέρας, οι λειτουργοί της Υπηρεσίας βρισκονται στο πεδίο και καταγράφουν σημαντικά δεδομένα, όπως ο πληθυσμός και οι πυκνότητες (πόσα ζώα σε κάθε περιοχή), η κοινωνική δομή (αριθμοί αρσενικών, θηλυκών, νεαρών και ηλικίες) ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για τη γήρανση του πληθυσμού, αλλά και η παρουσία αιγοπροβάτων ή άγριων αδέσποτων σκύλων, που είναι δυνητικοί κίνδυνοι μετάδοσης ασθενειών. Οι αριθμοί για φέτος ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, αλλά υπολογίζουν ότι οι πληθυσμοί των αγρινών κυμαίνονται μεταξύ 2700 και 3000.

Ευνοϊκή η πράσινη βλάστηση

Χαρακτηριστικό σημείο της φετινής περιόδου είναι οι ευνοϊκές για τα αγρινά συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πρόωρη για τα δεδομένα της Κύπρου βλάστηση χόρτου στο δάσος, λόγω των προηγούμενων βροχοπτώσεων, από τις μέρες του καλοκαιρίου, όπως ανέφερε στον «Π», ο κ. Κασίνης. Εξηγώντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης, είπε ότι μετά τη στρεσογόνο περίοδο του καλοκαιριού, όπου υπήρχε ξηρή και χαμηλής ποιότητας βλάστηση, τα πράσινα χόρτα είναι υψηλής θρεπτικής αξίας και θα βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση των αγρινών ενόψει του χειμώνα.

Σκύλοι και αιγοπρόβατα

Στα αρνητικά από τις καταγραφές περιλαμβάνονται η παρουσία αγέλων άγριων, αδέσποτων σκύλων, τα οποία τρέφονται με αγρινά και έχουν συνδεθεί με την ασθένεια του εχινόκοκκου, αλλά και κοπαδιών αιγοπροβάτων από τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή της κατεχόμενης Αμπελικούς (δυτικά της Λεύκας), τα οποία περνούν από τη νεκρή ζώνη και εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές. Για το δεύτερο πρόβλημα, στο πίσω μέρος του μυαλού των λειτουργών της Υπηρεσίας είναι, σύμφωνα με τον κ. Κασίνη, ο κίνδυνος του αφθώδους πυρετού.

Αιγοπρόβατα από κοπάδια της κατεχόμενης Αμπελικούς (δυτικά της Λεύκας) περνάνε στις ελεύθερες περιοχές, δημιουργώντας ανησυχία σε σχέση με την επανεμφάνιση του αφθώδους πυρετού.

Συγκρούσεις κυριαρχίας

Όπως κάθε φθινόπωρο, τα αρχέγονα ένστικτα και οι ορμονικές αλλαγές, οδηγούν τα ενήλικα αρσενικά σε σφοδρές συγκρούσεις για την επικράτηση και το δικαίωμα της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιούν τα εντυπωσιακά, βαριά και δρεπανοειδή κέρατά τους, χτυπώντας το ένα το άλλο με δύναμη, για να επιβάλουν την κυριαρχία τους.

«Κάθε περιοχή έχει ένα κυρίαρχο αρσενικό, το οποίο θα έχει το δικαίωμα για το ζευγάρωμα. Αν υπάρχουν περισσότερα από δύο-τρία μεγάλα αρσενικά σε μία περιοχή, τότε υπάρχουν συγκρούσεις», ανέφερε ο κ. Κασίνης. Μάλιστα κάποτε η κατάληξη τυχαίνει να είναι το μπλέξιμο των κεράτων τους. Εάν εντοπιστούν από τους θηροφύλακες εγκαίρως, όπως έγινε το 2021 στην περιοχή της Λεύκας (βίντεο), οι λειτουργοί τα απελευθερώνουν με επιτυχία. Ειδάλλως μπορεί να οδηγηθούν σε θάνατο, όπως στο πόσφατο παρελθόν δύο άλλα, τα οποία, αφού μπλέχτηκαν, έπεσαν μαζί από γκρεμό.

Αύξηση μελών στις αγέλες

Για το σμίξιμο των κοπαδιών, σημείωσε ότι σε αυτά συνήθως υπάρχει ένα κυρίαρχο ώριμο αρσενικό. Κάποτε τυχαίνει να έχει και περισσότερα. Επίσης ορισμένα νεαρά αρσενικά, τα οποία δεν είναι σε ηλικία ζευγαρώματος. Και ασφαλώς τα θηλυκά αγρινά με τα μικρά τους, είτε αυτά που γεννήθηκαν πέρσι είτε φέτος. Ενώ το καλοκαίρι οι ομάδες αγρινών αποτελούνται από δύο – τρία ζώα, τώρα μία αγέλη μπορεί να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό, σύμφωνα με τον κ. Κασίνη. Το σμίξιμο διαρκεί μόνο το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

«Κάποιους χειμώνες εντοπίσαμε και αγέλη με 30-40 αγρινά. Αυτή όμως είναι η ακραία εικόνα, γιατί συνήθως βλέπουμε από εφτά μέχρι 15 αγρινά σε μία ομάδα. Στις πιο ανοιχτές περιοχές, κυρίως στις παρυφές των δασών, όπου είναι πιο καλές οι συνθήκες από άποψη εξεύρεσης τροφής, σε αντίθεση με το εσωτερικό των δασών, όπου δεν υπάρχει καλή τροφή, ώστε να είναι πολύ πιο μικρές οι ομάδες», ανέφερε.

Χωρισμός

Γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν τα θηλυκά αγρινά θα αρχίσουν να γεννούν, τα ώριμα αρσενικά εγκαταλείπουν εντελώς την αγέλη και ζουν μόνα τους ή σε ομάδες αρσενικών. Τα θηλυκά παραμένουν σε ομάδες, μαζί με τα μικρά τους, κάποια συγγενικά θηλυκά και ορισμένα νεαρά αρσενικά, που είναι πολύ μικρά για να ζευγαρώσουν. Το επόμενο φθινόπωρο θα επαναληφθεί το σμίξιμο των αγελών.