Η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς «των δύο κρατών» παραμένουν, σύμφωνα με τον Ουνάλ Ουστέλ, η βάση μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα δήλωσε γραπτώς ότι δεν τίθεται θέμα υποχώρησης από αυτές τις «αρχές», ευχαριστώντας τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, για τις δηλώσεις του σχετικά με το Κυπριακό.
Ουστέλ για Κυπριακό: Μόνη βάση για βιώσιμη λύση η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς
Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε ότι η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς «των δύο κρατών» παραμένουν η βάση μιας βιώσιμης λύσης.
Οι δηλώσεις του Γκιουλέρ έγιναν κατά την τελετή παράδοσης πολεμικής σημαίας στη 2η Ταξιαρχία Αμφίβιων Πεζοναυτών στην Αλεξανδρέττα. Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο Ουστέλ ανέφερε ότι ο «τ/κ λαός» δεν αποτελεί μειονότητα στο νησί, αλλά είναι ισότιμος λαός με κυριαρχικά δικαιώματα.
Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι οι δεκαετίες άκαρπων διαπραγματεύσεων απέδειξαν πως μια δίκαιη λύση μπορεί να στηριχθεί μόνο στην αποδοχή της υφιστάμενης πραγματικότητας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του Τούρκου υπουργού στις προσπάθειες της ελληνοκυπριακής πλευράς να απομονώσει τους Τουρκοκυπρίους στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την τέχνη, όπως ισχυρίστηκε, και σημείωσε ότι οι «αποκλεισμοί» αυτοί πρέπει να τερματιστούν.
Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας στο πλαίσιο των Συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας αποτελεί, κατά τον Ουστέλ, τη μεγαλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Πρόσθεσε ότι το «ψευδοκράτος» θα συνεχίσει, σε πλήρη συντονισμό με την Τουρκία, να ενισχύεται και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του στη διεθνή σκηνή. Ευχαρίστησε επίσης τον Γιασάρ Γκιουλέρ, τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και την τουρκική κυβέρνηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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