Στην Άγκυρα ο Έρχιουρμαν για τη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών - Παρών και ο Ερτουγρούλογλου

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναχωρεί για την Τουρκία αύριο, Πέμπτη, προκειμένου να παραστεί στις εργασίες της Συνόδου. Αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή. Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου βρίσκεται ήδη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Τη φετινή Σύνοδο φιλοξενεί ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ταγίπ Ερντογάν, με κεντρικό θέμα «Τουρκικός Αιώνας: Ενότητα στη Γλώσσα, τις Ιδέες και την Εργασία».

Σε ανακοίνωση του «υπουργείου Εξωτερικών» αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο των επαφών του στην Άγκυρα, ο Ερτουγρούλογλου θα συμμετάσχει στη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΤΚ και στο «Φόρουμ Διαλόγου του Τουρκικού Κόσμου». Το Φόρουμ διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Σήμερα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν επισκέφθηκε τον «διοικητή» των «δυνάμεων ασφαλείας», υποστράτηγο Σιουκρού Μπιλίρ, και του ευχήθηκε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ