Πράσινοι μπερέδες και κυπριακή σημαία στη Θεσσαλονίκη – Για πρώτη φορά η Εθνική Φρουρά στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με διμοιρία Καταδρομών (βίντεο)

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση συμμετείχε διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς, αποτελούμενη από 24 στελέχη, τα οποία παρέλασαν ενώπιον της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης Κύπριοι βετεράνοι και έφεδροι βατραχάνθρωποι, ενισχύοντας τον κυπριακό χαρακτήρα της φετινής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη.

Πάλμας: Η συμμετοχή Κύπρου επιβεβαιώνει τους δεσμούς με Ελλάδα

Στους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πάλμας συνεχάρη τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση για την παρουσία τους.

«Το ιστορικό ΟΧΙ του 1940 μάς συγκινεί και μας εμπνέει. Μας υπενθυμίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στα ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, καθώς και την ακλόνητη προσήλωση στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, «η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σημερινή παρέλαση με στρατιωτικό άγημα αποτελεί έμπρακτη έκφραση των άρρηκτων δεσμών μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και της κοινής μας προσήλωσης στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, «για την πλήρη συνεννόηση και συνεργασία, την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια για το καλό του Ελληνισμού ευρύτερα».

Πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ άνοιξαν την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Στην κορυφή της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν οι πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ 1974. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγες ώρες πριν από την παρέλαση, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974, Αθανάσιος Στάικος, έστειλε μήνυμα ομοψυχίας και εθνικής ενότητας. «Όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, μπορούμε τα πάντα», είπε.

Αναφερόμενος στη σημασία της ενότητας, της ελευθερίας και της ιστορικής μνήμης, είπε ότι η ομοψυχία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των εθνικών προκλήσεων. Αυτό, όπως είπε, θα πρέπει να είναι το διαχρονικό μήνυμα του Ελληνισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Στάικος στη σύνδεση των αγώνων του 1940 με την αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο το 1974, επισημαίνοντας ότι οι δύο γενιές συνδέονται από τα ίδια ιδανικά και την αγάπη για την πατρίδα. «Εμείς ήμασταν οι συνεχιστές τους. Μεγαλώσαμε με τους ήρωες του '40. Μην ξεχνάτε ότι οι γονείς μας πολέμησαν στην Αλβανία. Τα ίδια ιδανικά είχαμε. Πολεμήσαμε για τη σημαία μας και για την πατρίδα μας, όπως έκαναν και οι αγωνιστές του '40», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, η συμμετοχή των πολεμιστών στις παρελάσεις και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου αποτελούν ένδειξη ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή. «Αυτό το βλέπουμε από το χειροκρότημα στις παρελάσεις και όταν συναντάμε κόσμο έξω, στις συζητήσεις μας. Θέλει να μάθει για τα παλικάρια αυτά που έπεσαν και πότισαν με το αίμα τους την κυπριακή γη», είπε.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε επίσης την ανάγκη καταγραφής των μαρτυριών των πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ, ώστε οι εμπειρίες και οι θυσίες τους να μεταφερθούν στις επόμενες γενιές. «Πρέπει η ιστορία μας να γραφτεί στα βιβλία. Έστω και δύο κουβέντες, δύο λέξεις, δύο σειρές. Γιατί αλλιώς θα περάσουν αυτά που τα ζήσαμε. Να μην ξεχνάμε την ιστορία μας», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής τεκμηρίωσης.

Όπως εξήγησε, ο χρόνος που περνά καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να καταγραφούν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα του 1974. «Φεύγει η γενιά η δικιά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία του να μη χαθεί η βιωματική γνώση των γεγονότων μαζί με τους ανθρώπους που τα έζησαν.

Η παρουσία του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974 στην κορυφή της παρέλασης αποκτά, όπως είπε ο κ. Στάικος, ιδιαίτερο συμβολισμό. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων του 1974 εξακολουθούν να μεταφέρουν με τις μαρτυρίες τους το μήνυμα της θυσίας, της αυταπάρνησης και της αγάπης για την πατρίδα.

Για τον Αθανάσιο Στάικο και τους συμπολεμιστές του, η συμμετοχή στην παρέλαση δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική παρουσία. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ιστορική μνήμη χρειάζεται να διατηρείται ζωντανή, ότι οι θυσίες των προηγούμενων γενεών δεν πρέπει να ξεχνιούνται και ότι η ενότητα παραμένει διαχρονικό ζητούμενο για τον ελληνισμό.

Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης είπε ο Μητσοτάκης

Το μήνυμα ότι "η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές", έστειλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Τη φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν οι πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ 1974.

"Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες. Είναι αγαθά τα οποία κατακτήθηκαν με θυσίες από μία γενιά η οποία όρθωσε το ανάστημα της απέναντι στο φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Και η παρακαταθήκη τους είναι για εμάς μια πυξίδα ευθύνης. Μία ευθύνη την οποία υπηρετούμε με έργα και όχι με λόγια", είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

"Οι Ένοπλες Δυνάμεις υλοποιούν σήμερα το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία τους και νομίζω όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και κυρίως όλες και όλοι οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία παρέλαση στην οποία ξεχώρισαν τα καινοτόμα συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν σήμερα να προβάλλουμε μια ισχυρή αποτρεπτική προβολή ισχύος απέναντι σε όσους, ενδεχομένως, να εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα" συνέχισε.

Επανέλαβε ότι «η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές».

Αναφέρθηκε στα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση, λέγοντας ότι χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. "Χωρίς μία οικονομία ευημερούσα, χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να προβάλει την ισχυρή αποτρεπτική δύναμη" κατέληξε.

Το μήνυμα ότι "ενωμένοι και με ομοψυχία οι Έλληνες μπορούν να κάνουν και σήμερα άλματα και θαύματα" και πως "η Ελλάδα έχει και πάλι όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει κάθε απειλή, αλλά, εάν χρειαστεί, και να κατατροπώνει κάθε απειλή", έστειλε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ και ΑΠΕ-ΜΠΕ