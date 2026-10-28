Η Samsung «τρολάρει» την Apple: Το μήλο που δεν διπλώνει και η σπόντα για το νέο iPhone

Πρωταγωνιστής του βίντεο δεν είναι ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά ένα πράσινο μήλο, το οποίο παραπέμπει ευθέως στο γνωστό λογότυπο της αμερικανικής εταιρείας.

Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στο Instagram από το δημιουργικό στούντιο FOREAL στο πλαίσιο πληρωμένης συνεργασίας με τη Samsung, το μήλο κόβεται στα δύο. Τα κομμάτια του επιχειρούν στη συνέχεια να διπλωθούν, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν.

Αμέσως μετά εμφανίζεται το Galaxy Z Fold 8, το οποίο ανοίγει και κλείνει, με τη Samsung να επιχειρεί να δείξει ότι διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στην κατασκευή αναδιπλούμενων smartphones.

Το διαφημιστικό κλείνει με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Years ahead in Foldables», δηλαδή «Χρόνια μπροστά στα αναδιπλούμενα», δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση των δύο τεχνολογικών κολοσσών.

Η σύγκριση που επέλεξε η Samsung

Η διαφήμιση δεν περιορίζεται στο χιουμοριστικό σκέλος, αλλά παρουσιάζει και συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προβάλλει η Samsung, το Galaxy Z Fold 8 είναι κατά 1,6 χιλιοστά λεπτότερο και κατά 53 γραμμάρια ελαφρύτερο από το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple.

Η κορεατική εταιρεία επιχειρεί έτσι να αναδείξει το πλεονέκτημα που θεωρεί ότι διαθέτει χάρη στην πολυετή παρουσία της στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Samsung παρουσίασε το πρώτο Galaxy Fold το 2019, ενώ η Apple εισήλθε στην αγορά των αναδιπλούμενων κινητών μόλις φέτος, με την κυκλοφορία του iPhone Duo στις 23 Οκτωβρίου 2026.

Τα προβλήματα του iPhone που έδωσαν αφορμή για τη διαφήμιση

Η χρονική συγκυρία της νέας καμπάνιας δεν είναι τυχαία.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του iPhone Duo, εμφανίστηκαν αναφορές χρηστών για ρωγμές και γραμμές στην εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη του.

Παράλληλα, δοκιμές ανθεκτικότητας έθεσαν ερωτήματα για την προστασία του μηχανισμού αναδίπλωσης από τη σκόνη και τα μικρά σωματίδια.

Η Apple έχει αναγνωρίσει ότι ένας περιορισμένος αριθμός συσκευών παρουσιάζει προβλήματα στην εσωτερική οθόνη και έχει παραπέμψει τους επηρεαζόμενους πελάτες στην υπηρεσία AppleCare για αντικατάσταση.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα και ποια ακριβώς είναι η αιτία του. Οι μέχρι τώρα αναφορές δεν τεκμηριώνουν ότι όλα τα iPhone Duo αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Η μάχη για τα αναδιπλούμενα κινητά

Η είσοδος της Apple στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones έχει εντείνει τον ανταγωνισμό, με τη Samsung να προσπαθεί να διατηρήσει το προβάδισμα που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια.

Η κορεατική εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία των εύκαμπτων οθονών και των μηχανισμών αναδίπλωσης, ενώ η Apple επιχειρεί πλέον να διεκδικήσει μερίδιο σε μια κατηγορία που μέχρι πρόσφατα δεν είχε παρουσία.