Πρόστιμα και σε γονείς ανήλικων οδηγών σκούτερ - 8.094 εξώδικα για τροχαία αδικήματα κατά παράβαση του νόμου που διέπει τη χρήση e-σκούτερ

Ουσιαστικά τα πρόστιμα εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόμου Ν. 107(Ι)/2026, στις 22 Απριλίου 2026, με τον οποίο αυξήθηκε το κατώτατο όριο ηλικίας για τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας από τα 14 στα 17 έτη. Διευκρινίζεται, ότι κατά την περίοδο μεταξύ 1/1/2026 – 21/4/2026 δεν είχαν εκδοθεί εξώδικα πρόστιμα, για το συγκεκριμένο αδίκημα, όταν δηλαδή το ηλικιακό όριο ήταν κάτω των 14 ετών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά την περίοδο από τις 22 Απριλίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 εκδόθηκαν ακόμη 7 εξώδικα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ηλεκτρικών σκούτερ ή πρόσωπα που είχαν τη νόμιμη ευθύνη διαχείρισης ή φύλαξής τους, επειδή δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν τη χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών.

2.616 «πιάστηκαν» σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης

Συνολικά από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 23/10/2026 εκδόθηκαν από την αστυνομία 2.616 εξώδικα πρόστιμα για χρήση ηλεκτρικών σκούτερ σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης. Για τη χρήση, εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής του, εκδόθηκαν 724 εξώδικα πρόστιμα.

123 παραβάσεις ΚΟΚ

Για το αδίκημα, «πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας, που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη», η αστυνομία εξέδωσε 123 εξώδικα.

Κι άλλα παραπτώματα

Αναφορικά με άλλα αδικήματα εκδόθηκαν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω εξώδικα ανά αδίκημα:

- Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση ηλεκτρικού σκούτερ μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της συσκευής, 410 εξώδικα πρόστιμα.

- Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση ηλεκτρικού σκούτερ δεν μεριμνά, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, 370 εξώδικα πρόστιμα.

- Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση ηλεκτρικού σκούτερ δεν φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος, 2.031 εξώδικα πρόστιμα.

- Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας δεν φέρει κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά, 1.507 εξώδικα πρόστιμα.

Συνολικά 8.094 εξώδικα

Εν ολίγοις, κατά την περίοδο μεταξύ 1/1/2026 – 23/10/2026 εκδόθηκαν συνολικά 8094 εξώδικα πρόστιμα για τροχαία αδικήματα, κατά παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ.

Οι νέες ρυθμίσεις

Στην τροποποιημένη νομοθεσία για τις συσκευές προσωπικές κινητικότητας, θεσπίστηκαν αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές και ενισχύονται οι εξουσίες των αρχών για την αντιμετώπιση των παραβάσεων. Οι νέες ρυθμίσεις, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου και τέθηκαν σε εφαρμογή, αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στον καθορισμό σαφέστερων κανόνων κυκλοφορίας και στην αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στους τροποποιητικούς νόμους Ν.106(Ι)/2026 και Ν.107(Ι)/2026, καθώς και στις σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα εξώδικα πρόστιμα. Η Αστυνομία ενημέρωσε επίσημα το κοινό για τις νέες πρόνοιες στις 19 Μαΐου 2026.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την ηλικία των χρηστών. Το ελάχιστο όριο για τη χρήση ηλεκτρικού σκούτερ αυξήθηκε από τα 14 στα 17 έτη. Αντίστοιχα, το κατώτατο όριο ηλικίας για τη μεταφορά επιβάτη αυξήθηκε από τα 12 στα 17 έτη.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης κυρώσεις για πρόσωπα που επιτρέπουν ή δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψουν τη χρήση των συσκευών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Πρόστιμα προβλέπονται και για όσους μεταφέρουν επιβάτη που δεν έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Η αλλαγή αποσκοπεί στον περιορισμό της χρήσης των σκούτερ από νεαρότερα άτομα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιστατικά τροχαίων συγκρούσεων και τραυματισμών προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.

Τεχνικές προδιαγραφές και ασφάλεια

Οι τροποποιήσεις εισάγουν, εξάλλου, υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις για τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας. Τα σκούτερ πρέπει να φέρουν τη σχετική σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης, ενώ οφείλουν να πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 17128:2020.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την καταλληλότητα των συσκευών και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας. Οι χρήστες οφείλουν, παράλληλα, να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες για τον εξοπλισμό και την κυκλοφορία τους.

Το όριο ταχύτητας που συνδέεται με την επιβολή εξώδικων προστίμων αυξήθηκε από τα 20 στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά το σχετικό νομοθετικό όριο για τις κυρώσεις και δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η χρήση των σκούτερ σε οποιονδήποτε δρόμο ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Πού επιτρέπεται η κυκλοφορία

Η χρήση ηλεκτρικών σκούτερ εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης. Οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές ανεξάρτητα από το είδος του δρόμου ή τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Οι νέες πρόνοιες ενισχύουν τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να παρεμβαίνουν όταν διαπιστώνεται χρήση σε μη επιτρεπόμενο χώρο. Συνεπώς, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τους ισχύοντες τοπικούς και γενικούς κανόνες πριν κινηθούν με το σκούτερ τους.

Η νομοθεσία ενισχύει τις εξουσίες της Αστυνομίας και άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων, περιλαμβανομένων δημοτικών τροχονόμων, για την κατακράτηση συσκευών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβάσεων. Πρόσθετες αρμοδιότητες προβλέπονται για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις εταιρείες ενοικίασης και κυκλοφορίας ηλεκτρικών σκούτερ, ώστε η δραστηριότητά τους να εντάσσεται στο προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το Υπουργείο Μεταφορών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο διατάγματος για τη διαδικασία κατακράτησης συσκευών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 17 ετών ή σε μη επιτρεπόμενους χώρους.