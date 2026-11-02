Η φωτογραφική μνήμη της Χρυσούχους ζωντανεύει μέσα από το έργο του Οδυσσέα Γεωργίου

Όπως αναφέρεται στην ενημερωτική πινακίδα της έκθεσης, οι φωτογραφίες της περιόδου 1955-1965 αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα από τη μεγάλη φωτογραφική συλλογή του Οδυσσέα Γεωργίου.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό ιστορικό ντοκουμέντο, καθώς μέσα από τον φωτογραφικό φακό αποτυπώνονται άνθρωποι, στιγμές, τοπία και εικόνες μιας άλλης εποχής, διασώζοντας μνήμες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας της περιοχής.

Η πλήρης συλλογή εκτίθεται στην Odysseas Gallery (A.G. Odysseos), προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της Πόλης Χρυσοχούς μέσα από αυθεντικές φωτογραφικές μαρτυρίες. Γιατί οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες του παρελθόντος. Είναι η ίδια η ιστορία ενός τόπου, οι άνθρωποί του και οι μνήμες που αξίζει να παραμείνουν ζωντανές στις επόμενες γενιές.