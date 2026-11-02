Δύο διαγωνισμούς για έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου στην Αγία Φύλα και στην περιοχή του Πύργου Λεμεσού προκήρυξε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε €347.741, χωρίς ΦΠΑ.
Λεμεσός: Αγία Φύλα και Πύργος αποκτούν νέες οδικές υποδομές, στα €348 χιλ. το κόστος - Πότε αρχίζουν οι εργασίες
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε €347.741, χωρίς ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται έως τις 18 Νοεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, προηγήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις της υπουργού Εύης Τσολάκη και λειτουργών του Τμήματος Δημοσίων Έργων στις δύο περιοχές. Κατά τις επισκέψεις εξετάστηκαν τα προβλήματα του οδικού δικτύου και αναλήφθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προώθηση των έργων.
Το πρώτο έργο αφορά τη σύνδεση της οδού Ιδομενέως με τη λεωφόρο 1ης Απριλίου και την οδό Σφακτηρίας στην Αγία Φύλα. Περιλαμβάνει χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή πεζοδρομίων και οχετού ομβρίων υδάτων, τοιχίου και περίφραξης, καθώς και εργασίες οδικής σήμανσης. Το εκτιμώμενο κόστος είναι €184.150, χωρίς ΦΠΑ.
Το δεύτερο έργο αφορά τη διαπλάτυνση της συμβολής της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, στην περιοχή Παρεκκλησιάς, με τον δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Πύργου Λεμεσού. Περιλαμβάνει χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή τοιχίου, τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και εργασίες οδικής σήμανσης. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε €163.591, χωρίς ΦΠΑ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και για τους δύο διαγωνισμούς είναι η 18η Νοεμβρίου 2026. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027 και η διάρκειά τους υπολογίζεται σε τρεις μήνες για κάθε έργο. Η χρηματοδότηση θα γίνει από εθνικούς πόρους.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, παράλληλα με την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής στη Λεμεσό (αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά και Λεωφόρος Ευαγόρα Λανίτη, τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2027), προωθεί και μικρότερα έργα τα οποία όμως είναι σημαντικά αφού, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και τις νέες οδικές υποδομές, αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών».
Το Υπουργείο Μεταφορών διαβεβαιώνει ότι συνεχίζει την προώθηση των υπόλοιπων έργων που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του για την επαρχία Λεμεσού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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