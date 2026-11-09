«Οι Όρνιθες» του Αριστοφάνη ζωντανεύουν στη Γεροσκήπου για έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό σκοπό

Η παράσταση εντάσσεται στο 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου και έχει ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατίθενται υπέρ της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ελληνίδων Πάφου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια κωμωδία διαχρονική και επίκαιρη, μέσα από την οποία η σάτιρα του Αριστοφάνη συναντά τη σύγχρονη θεατρική ματιά της ερασιτεχνικής ομάδας της Γεροσκήπου.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Χαράλαμπος Αγγελή, Νεοκλής Ηρακλέους, Μαρίνα Ματθαίου, Βούλα Παλιού-Μενελάου, Χριστόφορος Χριστοβουλίδης, Αγάθη Μενελάου, Χριστάκης Παλιός, Αναστασία Παναγιώτου και Μαρία Γεωργίου.

Η θεατρική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκίδειο Θέατρο, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 8:00 το βράδυ, με εισιτήριο €10. Πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει το γέλιο και την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική παρουσία του ερασιτεχνικού θεάτρου στην Πάφο.

Μια βραδιά Αριστοφάνη, θεάτρου και προσφοράς, με το κοινό να στηρίζει έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.