Μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά με άρωμα Αριστοφάνη παρουσιάζει η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Κάτω Βρύση» Γεροσκήπου, ανεβάζοντας την ξεκαρδιστική κωμωδία «Οι Όρνιθες» του Αριστοφάνη, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Παμπίνας Γεωργίου.
«Οι Όρνιθες» του Αριστοφάνη ζωντανεύουν στη Γεροσκήπου για έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό σκοπό
Η παράσταση εντάσσεται στο 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου και έχει ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατίθενται υπέρ της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ελληνίδων Πάφου.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια κωμωδία διαχρονική και επίκαιρη, μέσα από την οποία η σάτιρα του Αριστοφάνη συναντά τη σύγχρονη θεατρική ματιά της ερασιτεχνικής ομάδας της Γεροσκήπου.
Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Χαράλαμπος Αγγελή, Νεοκλής Ηρακλέους, Μαρίνα Ματθαίου, Βούλα Παλιού-Μενελάου, Χριστόφορος Χριστοβουλίδης, Αγάθη Μενελάου, Χριστάκης Παλιός, Αναστασία Παναγιώτου και Μαρία Γεωργίου.
Η θεατρική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκίδειο Θέατρο, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 8:00 το βράδυ, με εισιτήριο €10. Πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει το γέλιο και την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική παρουσία του ερασιτεχνικού θεάτρου στην Πάφο.
Μια βραδιά Αριστοφάνη, θεάτρου και προσφοράς, με το κοινό να στηρίζει έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.