Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο, με τις χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών να υποχωρούν και τις νεφώσεις να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους, φέρνοντας μαζί τους και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο μέχρι την Πέμπτη, επιστρέφοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.
Φεύγει το κρύο, αλλά έρχονται βροχές: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Αναλυτικά η πρόγνωση
Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η σχετικά ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί σταδιακά από αύριο, ενώ στην περιοχή επικρατεί ασθενής υψηλή πίεση.
Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η σχετικά ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί σταδιακά από αύριο, ενώ στην περιοχή επικρατεί ασθενής υψηλή πίεση.
Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και σχετικά ψυχρός. Τοπικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα δυτικά παράλια, στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά παγετός.
Πότε αναμένονται οι πρώτες βροχές
Αύριο, Τρίτη, το σκηνικό θα γίνει πιο συννεφιασμένο, με τον καιρό να είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά παροδικά συννεφιασμένος. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή στα ορεινά, ενώ το βράδυ η πιθανότητα βροχών θα επεκταθεί κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη, οι νεφώσεις θα συνεχιστούν, ενώ αρχικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Μετά το μεσημέρι, η ανάπτυξη νεφώσεων αναμένεται να δώσει τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά.
Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Πέμπτη, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι ενδέχεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στα ανατολικά.
Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει σταδιακά μέχρι την Πέμπτη, προσεγγίζοντας τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Έτσι, το κρύο των τελευταίων ημερών υποχωρεί, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από περισσότερη συννεφιά, πιθανότητα τοπικών βροχών και ηπιότερες θερμοκρασίες.
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