Έρανοι στην Κύπρο: Πώς ελέγχονται και ποια τα κενά της νομοθεσίας - Περίπου 4.000 εγγεγραμμένα σωματεία στην Κύπρο (ηχητικό)

Περίπου 4.000 εγγεγραμμένα σωματεία

Όπως εξήγησε ο κ. Ματθαιόπουλος, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 4.000 εγγεγραμμένα σωματεία, ενώ διευκρίνισε ότι ο όρος «μη κυβερνητικές οργανώσεις» είναι ευρύτερος, καθώς περιλαμβάνει τόσο σωματεία όσο και μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Για την εγγραφή ενός σωματείου απαιτούνται τουλάχιστον 20 ενδιαφερόμενοι και η υποβολή καταστατικού. Παράλληλα, τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως συγκεκριμένα στοιχεία, περιλαμβανομένων των οικονομικών τους καταστάσεων. Όσα παρουσιάζουν έσοδα ή κύκλο εργασιών άνω των 40.000 ευρώ οφείλουν να προσκομίζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας το 2017, μεγάλος αριθμός σωματείων διαγράφηκε, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση υποβολής τροποποιημένων καταστατικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Άδεια και αποδείξεις για κάθε έρανο

Αναφερόμενος στη διεξαγωγή εράνων, ο κ. Ματθαιόπουλος εξήγησε ότι απαιτείται προηγούμενη αδειοδότηση από επιτροπή υπό την προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Αστυνομία, η Ένωση Δήμων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και η Ένωση Κοινοτήτων.

Η άδεια καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συλλέγουν χρήματα. Οι ερανιστές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την άδεια κατά τη διεξαγωγή του εράνου και να εκδίδουν αποδείξεις για τις εισφορές που λαμβάνουν.

Ο κ. Ματθαιόπουλος ξεκαθάρισε ότι η δημόσια έκκληση για οικονομική βοήθεια για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς χωρίς την απαιτούμενη άδεια είναι παράνομη. Όπως σημείωσε, καταγγελίες για παράνομους εράνους προωθούνται στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση.

Υποχρεωτική δημοσιοποίηση εσόδων και εξόδων

Μετά την ολοκλήρωση κάθε εράνου, οι διοργανωτές οφείλουν να δημοσιεύουν στον ημερήσιο Τύπο τα έσοδα και τα έξοδά του και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα στην αρμόδια επιτροπή. Για εράνους με έσοδα άνω των 30.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον έλεγχος των λογαριασμών από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο.

Ο κ. Ματθαιόπουλος αναγνώρισε ότι, εάν κάποιος καταφέρει να παραπλανήσει ακόμη και το ελεγκτικό γραφείο, είναι δύσκολο για το Υπουργείο να εντοπίσει την παρανομία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα των οικονομικών στοιχείων.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν πραγματοποιείται έλεγχος κάθε επιμέρους δραστηριότητας κατά τη διεξαγωγή ενός εράνου. Αντίθετα, ελέγχεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και υποβολής των οικονομικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωσή του. Η μη συμμόρφωση λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση μελλοντικών αιτήσεων αδειοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να απορριφθούν.

Αξιολογήσεις για ξέπλυμα χρήματος

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Ματθαιόπουλο, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό οργανώσεων που ενδέχεται να συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί είναι ελάχιστες και παρακολουθούνται σε ετήσια βάση. Πρόσθεσε ότι κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει καταγγελίες που αφορούσαν σωματεία, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτός νομοθεσίας ορισμένες μορφές crowdfunding

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων μέσω crowdfunding, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ζητήματα που προέκυψαν μετά από γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, με αφορμή την έκκληση του Μακάριου Δρουσιώτη για οικονομική στήριξη σχετικά με την ποινική του δίωξη.

Όπως εξήγησε, όταν η συγκέντρωση χρημάτων δεν αφορά φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, δεν καλύπτεται από τον περί Εράνων Νόμο. Κατά συνέπεια, η αρμόδια υπηρεσία δεν μπορεί να απαιτήσει την υποβολή αίτησης για αδειοδότηση μιας τέτοιας δραστηριότητας.

Ο κ. Ματθαιόπουλος επανέλαβε ότι το ισχύον πλαίσιο παρέχει μηχανισμούς περιορισμού των κινδύνων, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία ελέγχου της ισχύος της άδειας και της έκδοσης αποδείξεων από τους πολίτες που συνεισφέρουν οικονομικά.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Ματθαιόπουλου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 02-11-2026