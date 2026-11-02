Ο Όμιλος XM διαχρονικός υποστηρικτής του αθλητισμού και των αξιών που πρεσβεύει

Με την οικονομική υποστήριξη του Ομίλου XM, οι αθλητές μπορούν να προπονούνται και να προετοιμάζονται σωστά, για να συμμετέχουν σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και να διεκδικούν σημαντικές διακρίσεις. Τα θετικά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα αποδεικνύουν το μέγεθος της προσπάθειας των αθλητών μας, την αφοσίωση και την εξέλιξή τους, ενώ αναδεικνύουν παράλληλα τον ζωτικό ρόλο των χορηγών στον χώρο του αθλητισμού, που παραμένει το ίδιο σημαντικός σήμερα, όσο ήταν και στην αρχαία Ελλάδα.

Με χορηγό τον Όμιλο XM, λοιπόν, ο θρυλικός Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, που έχει κερδίσει συνολικά 4 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, του Πεκίνου, και του Λονδίνου, καθώς και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις, συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, παρά τα σοβαρά προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζει. Πρόσφατα, ο Όμιλος XM στήριξε την προσπάθεια του Χαράλαμπου να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς, μη υποβοηθούμενης κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, χωρίς στολή. Στόχος του ήταν να διανύσει 151 χιλιόμετρα στη θάλασσα της Κύπρου, από την Πάφο μέχρι τη Λάρνακα, για την οικονομική ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ.

Ο Χαράλαμπος πάλεψε σκληρά μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, για να αποδείξει ότι η θέληση και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, όταν η προσπάθεια γίνεται για ιερό σκοπό. Δυστυχώς το εγχείρημα διακόπηκε για την ασφάλεια του αθλητή. Η Διευθύντρια Εκδηλώσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου XM Κωνσταντίνα Στυλιανού δήλωσε ότι είναι τιμή η υποστήριξη ενός αθλητή, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη δύναμη, την πειθαρχία, την επιμονή και την ακεραιότητά του, αξίες τις οποίες υποστηρίζει σταθερά ο Όμιλος XM.

Ο αθλητής του Τζούντο Γιάννης Αντωνίου κατάφερε να κατακτήσει την 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο, στην κατηγορία άνω των 100 κιλών, και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Οι μεγάλες διακρίσεις που πέτυχε ο Γιάννης το 2026 δικαιώνουν την σκληρή δουλειά του, τους προπονητές του, την Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο και τον χορηγό του, τον Όμιλο XM. Μετά το πρώτο χρυσό μετάλλιο, που κατέκτησε στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στην Γλασκώβη, ο αθλητής κέρδισε και δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Grand Prix της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο στη Λίμα του Περού.

Η αθλήτρια της κολύμβησης Κάλια Αντωνίου κατάφερε, με τη στήριξη του Ομίλου XM, να κατακτήσει φέτος το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας, στα 50 και στα 100 μέτρα ελεύθερο. Κατέλαβε επίσης την 4η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα, σημειώνοντας νέο Παγκύπριο ρεκόρ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι προκρίθηκε στον ημιτελικό των 50 μέτρων ελεύθερο, και πέτυχε επίσης νέο εθνικό ρεκόρ. Η ραγδαία εξέλιξη και οι επιτυχίες της Κάλιας καταδεικνύουν τη σημασία της σταθερής οικονομικής υποστήριξης αθλητών από χορηγούς, για τη βελτίωση των επιδόσεων τους και τη συμμετοχή τους σε μεγάλους διεθνείς αγώνες.

Ο Κύπριος αθλητής του Τζούντο Άριστος Μιχαήλ, που επίσης στηρίζεται από τον Όμιλο XM, εκπροσώπησε επάξια την Κύπρο στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στην Ανδόρα το 2025, και κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τζούντο Ανδρών, στην κατηγορία κάτω των 100 κιλών, στη Λευκωσία. Το 2026, ο Κύπριος τζουντόκα κατέλαβε την 5η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στην Γλασκώβη, και την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Open στη Βουλγαρία. Οι επόμενοι στόχοι του Άριστου είναι να κερδίσει το στοίχημα της πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028.

Το υγρό στοιχείο είναι ο χώρος προπόνησης του Νικόλα Αντωνίου, σπουδαστή στο Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχει στην πανεπιστημιακή ομάδα κολύμβησης. Με τη στήριξη του Ομίλου XM ο Νικόλας στοχεύει να πετύχει νέες Παγκύπριες επιδόσεις στα 50, 100 και 200 μέτρα ελεύθερο, και να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κάτω των 23 ετών και στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης.

Ο Όμιλος XM στηρίζει επίσης την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του στίβου στον τόπο μας. Κατά την τριετία 2025-2027 ο Όμιλος XM στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρίψεων ως Μέγας Χορηγός, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση στην προώθηση του αθλητισμού και των αξιών που προάγει. Το Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρίψεων του 2026, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 300 αθλητές και αθλήτριες από 35 χώρες, ανάμεσά τους Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης, μετέτρεψε τη Λευκωσία σε σημείο αναφοράς για τον ευρωπαϊκό στίβο.

Η Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Ομίλου XM, κ. Άρτεμις Παπαζαχαρίου, δήλωσε ότι η χορηγία του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει σε νεαρούς αθλητές στην Ευρώπη, την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, όπως έκανε πέρσι ο Ιωσήφ Κεσίδης, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία, σημειώνοντας νέο Παγκύπριο ρεκόρ.

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