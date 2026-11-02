Στην κατάθεση δέκα επιπρόσθετων παραδεκτών γεγονότων (10 ακόμα μάρτυρες, κυρίως αστυνομικοί) περιορίστηκε τη Δευτέρα η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, στη δίκη των τριών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.
Δίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους: Στα 27 τα παραδεκτά γεγονότα, νέα αναβολή στην ακροαματική διαδικασία
Με τα δέκα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τα 27, καθώς είχαν προηγηθεί άλλα 17 στην προηγούμενη δικάσιμο.
Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 31, 28 και 28 ετών, παρουσιάστηκαν το πρωί στο δικαστήριο, ωστόσο η απουσία ενός δικηγόρου υπεράσπισης δεν επέτρεψε να προχωρήσει περαιτέρω η ακροαματική διαδικασία. Η κατηγορούσα Αρχή και η υπεράσπιση ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι θα κατατίθεντο μόνο πρόσθετα παραδεκτά γεγονότα.
Με τα δέκα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τα 27, καθώς είχαν προηγηθεί άλλα 17 στην προηγούμενη δικάσιμο.
Η δίκη για τον φόνο εκ προμελέτης του Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, θα συνεχιστεί στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.
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