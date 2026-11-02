Δίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους: Στα 27 τα παραδεκτά γεγονότα, νέα αναβολή στην ακροαματική διαδικασία

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 31, 28 και 28 ετών, παρουσιάστηκαν το πρωί στο δικαστήριο, ωστόσο η απουσία ενός δικηγόρου υπεράσπισης δεν επέτρεψε να προχωρήσει περαιτέρω η ακροαματική διαδικασία. Η κατηγορούσα Αρχή και η υπεράσπιση ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι θα κατατίθεντο μόνο πρόσθετα παραδεκτά γεγονότα.

Με τα δέκα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τα 27, καθώς είχαν προηγηθεί άλλα 17 στην προηγούμενη δικάσιμο.

Η δίκη για τον φόνο εκ προμελέτης του Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, θα συνεχιστεί στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.