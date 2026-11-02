Το AUB Mediterraneo και το Ίδρυμα «Έναυσμα» υπέγραψαν συμφωνία για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές

Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση έως και δύο υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό έτος σε δικαιούχους φοιτητές που θα παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Engineering Management ή Master of Science in Business Analytics του AUB Mediterraneo στην Πάφο. Κάθε υποτροφία θα καλύπτει το 100% των επιλέξιμων διδάκτρων, εξαιρουμένων των τελών και άλλων δαπανών που δεν αφορούν δίδακτρα, με το AUB Mediterraneo και το Ίδρυμα «Έναυσμα» να συνεισφέρουν ισόποσα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στην πανεπιστημιούπολη του AUB Mediterraneo στην Πάφο από τον Δρα Wassim El Hajj, Πρύτανη του AUB Mediterraneo, και την κα Νατάσα Μιχαηλίδη, Πρόεδρο του Ιδρύματος «Έναυσμα». Οι δικαιούχοι των υποτροφιών πρέπει να πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις εισαγωγής του AUB Mediterraneo όσο και τα κριτήρια υποτροφιών του Ιδρύματος «Έναυσμα».

«Οι οικονομικές συνθήκες δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για ταλαντούχους φοιτητές που είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στην εκπαίδευσή τους», δήλωσε ο Πρύτανης του AUB Mediterraneo Δρ. Wassim El Hajj, Μέσα από τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα «Έναυσμα», σημείωσε, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους φοιτητές να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, να εμβαθύνουν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους και να συμβάλουν στις κοινότητές τους».

Από την πλευρά της, η κα Νατάσα Μιχαηλίδη, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Έναυσμα» επεσήμανε ότι «πίσω από κάθε υποτροφία υπάρχει ένας άνθρωπος με φιλοδοξίες, ικανότητες και τη δυνατότητα να κάνει τη διαφορά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι ,τόνισε, για τη συνεργασία μας με το AUB Mediterraneo, η οποία θα βοηθήσει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα επιτεύγματά τους και να διεκδικήσουν ευκαιρίες που διαφορετικά ενδέχεται να βρίσκονταν πέρα από τις δυνατότητές τους».

Σχετικά με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo), που εδρεύει στην Πάφο της Κύπρου, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης των Μεσοπολιτειών των ΗΠΑ (Middle States Commission on Higher Education – MSCHE) ως παράρτημα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB), το οποίο εδρεύει στη Βηρυτό του Λιβάνου. Λειτουργεί βάσει καταστατικού που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (New York State Education Department – NYSED), το οποίο καταχωρίζει τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου. Όλα τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών του AUB Mediterraneo είναι διαπιστευμένα στην Ευρώπη και στην Κύπρο μέσω του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ/CYQAA) και αναγνωρίζονται διεθνώς. Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του AUB Mediterraneo είναι το πρώτο ίδρυμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο που έλαβε τη διαπίστευση EQUIS από τον οργανισμό EFMD, μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση αριστείας στην εκπαίδευση στους τομείς των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.aubmed.ac.cy.

Σχετικά με το Ίδρυμα «Έναυσμα» Το Ίδρυμα «Έναυσμα» εξελίχθηκε από ένα συνεργατικό Ταμείο Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε το 2018, σε αδειοδοτημένο Ίδρυμα το 2023. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει χορηγήσει 60 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις €300.000. Στη σημερινή, ανανεωμένη του μορφή, το Ίδρυμα διοργανώνει πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τοπίο της Κύπρου, εξασφαλίζοντας πόρους που του επιτρέπουν να αυξάνει τον αριθμό των υποτροφιών που χορηγεί. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει σε ολοένα και περισσότερους νέους Κύπριους την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να ανοίξουν τα φτερά τους και να εξελιχθούν στους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο.

Οι πρωτοβουλίες του «Έναυσμα» έχουν τύχει της υποστήριξης και της αναγνώρισης της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κας Φιλίππας Καρσερά-Χριστοδουλίδη, πρώην και νυν Υπουργών Παιδείας, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων. Συνολικά, το Ίδρυμα «Έναυσμα» λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, στηρίζοντας τη νέα γενιά και επενδύοντας στο ταλέντο και τις δυνατότητές της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.enavsma.com/.