Με την κυρίως εξέταση νέου μάρτυρα κατηγορίας συνεχίστηκε σήμερα Δευτέρα η εκδίκαση της υπόθεσης του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Πρόκειται για Ανώτερο Υπαστυνόμο ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 5 Νοεμβρίου όπως διέταξε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο με την συνέχιση της κατάθεσης του ιδίου μάρτυρα και της αντεξέτασης του από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος δικηγόρου Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη.
Νέος μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε στη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος - Στις 5 Νοεμβρίου η συνέχεια
Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο τη 5η Νοεμβρίου, στις 09:00, ενώ αναμένεται και η κατάθεση επιχειρηματία που λόγω ασθενείας του δεν κατέστη δυνατό να καταθέσει μέχρι στιγμής .
Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο τη 5η Νοεμβρίου, στις 09:00, ενώ αναμένεται και η κατάθεση επιχειρηματία που λόγω ασθενείας του δεν κατέστη δυνατό να καταθέσει μέχρι στιγμής .
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.
Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.
Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.
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