Νέος μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε στη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος - Στις 5 Νοεμβρίου η συνέχεια

Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο τη 5η Νοεμβρίου, στις 09:00, ενώ αναμένεται και η κατάθεση επιχειρηματία που λόγω ασθενείας του δεν κατέστη δυνατό να καταθέσει μέχρι στιγμής .

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.