Δεν γλίτωσε τη φυλακή παρά το λευκό ποινικό μητρώο - Ανατροπή στην υπόθεση θανάτωσης ζώου

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η ομόφωνη απόφαση εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026. Το Εφετείο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης δύο μηνών που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, αλλά ανέτρεψε την απόφαση για αναστολή της εκτέλεσής της για τρία χρόνια.

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα ελάχιστες καταδίκες για παράνομη θανάτωση ζώων και οι περισσότερες κατέληξαν σε ποινές με αναστολή, λόγω μετριαστικών παραγόντων.

Στην υπόθεση αυτή, ο καταδικασθείς, πολύτεκνος και με λευκό ποινικό μητρώο, κρίθηκε από το Εφετείο με βάση τη σοβαρότητα της πράξης. Οι προσωπικές του συνθήκες θεωρήθηκαν ανεπαρκείς για να δικαιολογήσουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής.

Ο καταδικασθείς είχε παραδεχθεί ενοχή στην κατηγορία της παράνομης θανάτωσης ζώου, κατά παράβαση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου (Ν. 46(Ι)/1994), και είχε ασκήσει έφεση κατά της ποινής φυλάκισης με αναστολή.

Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης άσκησε και ο Γενικός Εισαγγελέας, κρίνοντας ανεπαρκές το ύψος της ποινής λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος και της ανάγκης επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Θεώρησε επίσης αδικαιολόγητη και λανθασμένη την αναστολή εκτέλεσης της ποινής.

Το Εφετείο απέρριψε τον πρώτο λόγο έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα, κρίνοντας ότι η ποινή ήταν αρμόζουσα, αν και, όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικής. Αποδέχθηκε, ωστόσο, τον δεύτερο λόγο έφεσης, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι προσωπικές συνθήκες του καταδικασθέντος δεν δικαιολογούσαν αναστολή.

Η Νομική Υπηρεσία σημειώνει ότι, παρόλο που η υπόθεση εξετάστηκε από το Εφετείο περισσότερο από τρία χρόνια μετά την πρωτόδικη απόφαση, η διαταγή για άμεση έκτιση της ποινής υπογραμμίζει πως η πάροδος του χρόνου δεν αναιρεί την ανάγκη ουσιαστικής τιμωρίας τέτοιων συμπεριφορών ούτε αποδυναμώνει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής.

Το 2025 τροποποιήθηκε το άρθρο 27 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου (Ν. 46(Ι)/1994) και οι ποινές αυστηροποιήθηκαν. Όταν το πρωτόδικο Δικαστήριο επέβαλε την ποινή, ίσχυε ανώτατη ποινή φυλάκισης 12 μηνών, ενώ μετά την τροποποίηση προβλέπονται έως δύο χρόνια φυλάκισης.

Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα η Έλενα Κωνσταντίνου, Δημόσια Κατήγορος.

Πηγή: ΚΥΠΕ