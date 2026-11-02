Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026, η παράσταση «Η κόρη της Προξενήτρας» της Λούλας Γεωργιάδου, από το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου 2001, σε σκηνοθεσία Ευθυμίας Λεμονιάτη, στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
«Η κόρη της Προξενήτρας» χτες από το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου 2001
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ηθογραφική κωμωδία χάρισε στο κοινό μια όμορφη βραδιά, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και εικόνες από την κυπριακή ζωή παλαιότερων εποχών. Μέσα από τις προσπάθειες μιας προξενήτρας να «χαρτώσει» έναν νεαρό του χωριού, ζωντάνεψαν χαρακτήρες, ήθη και κοινωνικές αντιλήψεις, ενώ αναδείχθηκε ο εκφραστικός πλούτος της κυπριακής διαλέκτου. Η επιτυχία της παράστασης αποτέλεσε όπως αναφέρεται ιδιαίτερη χαρά για όλους τους συντελεστές. Τα μέλη της ομάδας είναι ερασιτέχνες, εραστές της τέχνης, που αφιερώνουν χρόνο από τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, υπηρετώντας το θέατρο με μεράκι και αφοσίωση.
Η αγάπη τους για την κυπριακή ηθογραφία τούς ενώνει στην προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η βραδιά είχε και κοινωνικό σκοπό, καθώς τα καθαρά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων διατέθηκαν στο Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου, ενισχύοντας το έργο του. Έτσι, η πολιτιστική δημιουργία συνδέεται έμπρακτα με την αλληλεγγύη και την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Το Θεατρικό Εργαστήρι ευχαρίστησε θερμά τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, κύριο χορηγό της παράστασης, και τον Δήμο Ιεροκηπίας, ετήσιο χορηγό του Σωματείου, για την πολύτιμη στήριξή τους. Θερμές ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης στο κοινό που τίμησε με την παρουσία του την παράσταση και στήριξε τον κοινωνικό της σκοπό.
Η ανταπόκρισή του δίνει δύναμη και κίνητρο για τη συνέχεια της θεατρικής πορείας και της πολιτιστικής δράσης του Σωματείου, καταλήγει η ανακοίνωση.
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