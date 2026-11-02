Την ετήσια οικονομική εισφορά του Δήμου Πάφου προς τον Ραδιομαραθώνιο παρέδωσε σήμερα, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας, Μαριέλλα Θεοφάνους.
Δήμος Πάφου: Παρέδωσε την ετήσια εισφορά του στον Ραδιομαραθώνιο
Κατά την παράδοση της εισφοράς, η κ. Θεοφάνους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Πάφου σε πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα σε οργανισμούς και φορείς που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.
Η ετήσια εισφορά αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης του Δήμου Πάφου.
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