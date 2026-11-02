Η Νότια Κορέα θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Τουρκία για την κατασκευή του σχεδιαζόμενου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη Σινώπη, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Πυρηνικός σταθμός στην Τουρκία: Στο τραπέζι συνεργασία με τη Νότια Κορέα για τη Σινώπη, δήλωσε ο Έρντογαν
Η Τουρκία εξετάζει με την KEPCO τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους για τον σχεδιαζόμενο πυρηνικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Όπως ανέφερε, η Άγκυρα εξετάζει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους του έργου σε συνεργασία με την κρατική νοτιοκορεατική εταιρεία Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Η τελική επιλογή εταίρου, πρόσθεσε, θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες χρηματοδότησης, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνολικά οφέλη για την τουρκική οικονομία.
Οι δηλώσεις έγιναν κατά την τριήμερη επίσκεψη του Ερντογάν στη Νότια Κορέα, την πρώτη από το 2018. Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο Λι Τζε Μιουνγκ.
Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική, ενώ κάλεσε τις νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην Τουρκία.
Παράλληλα, επανέλαβε τον στόχο να αυξηθεί το διμερές εμπόριο στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια και υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της εμπορικής ανισορροπίας υπέρ της Νότιας Κορέας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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