Reuters: Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει τρόπο διακυβέρνησης χωρίς το Κογκρέσο, σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται εδώ και μήνες να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδια για να συνεχίσει να προωθεί σημαντικά μέρη της ατζέντας της μέσω της εκτελεστικής εξουσίας, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και δύο άλλα άτομα που ανέφερε το Reuters.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ, μεταξύ άλλων, συνεργάζονται με το Νομικό Γραφείο του Λευκού Οίκου από τον Απρίλιο για να εντοπίσουν εκτελεστικές ενέργειες σχετικά με τη μετανάστευση, τους δασμούς, το κόστος στέγασης και τις ομοσπονδιακές δαπάνες που θα μπορούσε να επιδιώξει ο Τραμπ χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Από την άλλη πλευρά, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και η ομάδα του εξετάζουν επίσης «τι μπορεί να κάνει νόμιμα ο Τραμπ από μόνος του, πού θα μπορούσε να διευρύνει τα όρια της εξουσίας του και πώς να υπερασπιστεί αυτές τις αποφάσεις στο δικαστήριο», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο σχεδιασμός αυτός αναδεικνύει ένα παράδοξο των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης: Η απόκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δύναμη να ερευνήσουν τον Τραμπ, να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες και να περιορίσουν τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις δαπάνες.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα διατηρούσε ευρείες εκτελεστικές εξουσίες σε ζητήματα εμπορίου, εξωτερικής πολιτικής και ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας -εξουσίες τις οποίες έχει ήδη αξιοποιήσει επιθετικά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως θα μπορούσε να ασκεί βέτο για «έναν ή δύο μήνες», προτού καταλήξει σε συμβιβασμούς με τους Δημοκρατικούς.

Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται υπόψη σε ένα τέτοιο σενάριο

Σύμφωνα με το Reuters, εξετάζονται διάφορα εκτελεστικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν νέους δασμούς στις εισαγωγές βασικών ορυκτών και ανεμογεννητριών, αυστηρότερους κανόνες βίζας για διεθνείς φοιτητές και προσωρινούς αλλοδαπούς εργαζόμενους, καθώς και μέτρα για τη μείωση του κόστους στέγασης και κατασκευής, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μία από τις πηγές που επικαλέστηκε το Reuters εξήγησε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν υποβάλει προτάσεις και νομικές αναλύσεις σχετικά με μέτρα που η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ θα μπορούσε να λάβει μονομερώς.

Επιπλέον, σύμφωνα με μια άλλη πηγή, ο Λευκός Οίκος αναμένεται να ζητήσει νομικές γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα αποφασίσει τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ χωρίς το Κογκρέσο και πώς να υπερασπιστεί αυτά τα μέτρα εάν αμφισβητηθούν στο δικαστήριο, σημειώνει επίσης το Reuters.

Μια πιθανή κατάληψη του Κογκρέσου θα έδινε στους Δημοκρατικούς την εξουσία να ερευνούν τον Τραμπ, να μπλοκάρουν τη νομοθεσία, αλλά και να περιορίζουν τις προτεραιότητές του στις δαπάνες. Ωστόσο, ο Τραμπ θα διατηρούσε εκτεταμένη εκτελεστική εξουσία στο εμπόριο, την εξωτερική πολιτική και την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία για να ανατρέψουν τις οριακές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών, 218 έναντι 214 και 53 έναντι 47, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κατάσταση στη Γερουσία των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη.

Πηγή: Reuters, ert