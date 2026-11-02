Μια σπουδαία διεθνή διάκριση, που γεμίζει περηφάνια ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, πέτυχε ο μαθητής της Τεχνικής Σχολής Πάφου, Αβραάμ Κώστας, του τμήματος ΘΔΜ3, στον 12ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Καράτε της Wado International Karate-Do Federation (WIKF).
Χρυσή παγκόσμια επιτυχία για τον μαθητή Αβραάμ Κώστα της Τεχνικής Σχολής Πάφου
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης 2026 WIKF Global Cup, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή 400 αθλητών από διάφορες χώρες του κόσμου, ο Αβραάμ κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές, κατακτώντας την 1η Παγκόσμια Θέση στην κατηγορία 16–17 ετών, στο ομαδικό αγώνισμα Kumite!
Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο μαθητής συμμετείχε συνολικά σε τέσσερις αγώνες, λαμβάνοντας μέρος και σε άλλες κατηγορίες της διοργάνωσης.
Με την αγωνιστικότητα, την αποφασιστικότητα και την προσήλωσή του, απέδειξε ότι η διάκριση και η κατάκτηση της κορυφής είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, πειθαρχίας και αφοσίωσης.
Πίσω από κάθε σπουδαία αθλητική επιτυχία βρίσκεται, βέβαια, και η πολύτιμη συμβολή εκείνων που στηρίζουν και καθοδηγούν τον αθλητή σε κάθε του βήμα.
Για τον λόγο αυτό, θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στον προπονητή του, κ. Κώστα Κωνσταντίνου, για την καθοδήγηση και την ουσιαστική συμβολή του στην προετοιμασία του.
Όπως αναφέρεται η σπουδαία αυτή παγκόσμια διάκριση αποτελεί όχι μόνο προσωπικό επίτευγμα για τον Αβραάμ, αλλά αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού, όπως η επιμονή, ο σεβασμός, η αυτοπειθαρχία και η ευγενής άμιλλα, αποτελώντας παράδειγμα έμπνευσης για όλους τους μαθητές μας. Η σχολική κοινότητα συγχαίρει θερμά τον Αβράαμ και του εύχεται να συνεχίσει να αγωνίζεσαι με το ίδιο πάθος, την ίδια δύναμη και την ίδια αποφασιστικότητα, κατακτώντας πάντα νέες κορυφές!
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