Την έντονη καταδίκη του για τα περιστατικά που σημειώθηκαν σε δημόσιο δρόμο στη Λεμεσό, όπου οδηγoί μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο σε πίστα drift, εκφράζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, διαμηνύοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές.
Υπουργείο Δικαιοσύνης για το παράνομο drift στη Λεμεσό: «Οι δημόσιοι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων» - Ξεκίνησε έρευνα η Αστυνομία
Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και καταγράφουν επικίνδυνους ελιγμούς οχημάτων με πεζούς σε απόσταση αναπνοής, καθώς και ρίψη βεγγαλικών, το Υπουργείο τονίζει ότι «οι δημόσιοι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων, ούτε μπορούν να καταλαμβάνονται ή να αποκλείονται αυθαίρετα για οποιονδήποτε λόγο».
Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και καταγράφουν επικίνδυνους ελιγμούς οχημάτων με πεζούς σε απόσταση αναπνοής, καθώς και ρίψη βεγγαλικών, το Υπουργείο τονίζει ότι «οι δημόσιοι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων, ούτε μπορούν να καταλαμβάνονται ή να αποκλείονται αυθαίρετα για οποιονδήποτε λόγο».
Παράλληλα, επισημαίνει ότι συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παρακωλύουν την κυκλοφορία και επιδεικνύουν περιφρόνηση προς τον νόμο δεν είναι αποδεκτές.
Το Υπουργείο αναφέρει ότι η Αστυνομία έχει λάβει οδηγίες να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος το περιστατικό, να ταυτοποιήσει όλους όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται και, όπου προκύπτουν αδικήματα, να εφαρμόσει τον νόμο με κάθε αυστηρότητα.
«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και κανένας δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε πεδίο επικίνδυνων και παράνομων ενεργειών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Καταλήγοντας, το Υπουργείο διαμηνύει ότι τέτοια φαινόμενα θα πατάσσονται αποφασιστικά, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η εφαρμογή του νόμου χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς εκπτώσεις.
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