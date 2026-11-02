Συναγερμός σήμανε σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, έπειτα από απειλή για βόμβα, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς τη Βουδαπέστη, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Συναγερμός σε πτήση της Wizz Air: Απειλή για βόμβα, άλλαξε την πορεία του αεροσκάφους και προσγειώθηκε στη Βουδαπέστη
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, μαχητικά αεροσκάφη Gripen της ουγγρικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν προκειμένου να το συνοδεύσουν μέχρι την προσγείωσή του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς τη Σόφια, όταν προέκυψε η απειλή για βόμβα. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η αλλαγή της πορείας του και η εκτροπή του προς την ουγγρική πρωτεύουσα.
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, μαχητικά αεροσκάφη Gripen της ουγγρικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν προκειμένου να το συνοδεύσουν μέχρι την προσγείωσή του.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης στις 12:08 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Στο σημείο βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί και μονάδες αντιτρομοκρατίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση της απειλής ή για το εάν εντοπίστηκε οτιδήποτε ύποπτο κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν.
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