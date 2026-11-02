Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου

Η μελλοντική δομή και η θεσμική μορφή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου τίθενται στο επίκεντρο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 7:00 το απόγευμα, στο οίκημα της Στέγης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνέλευση είναι η πρόταση για μετεξέλιξη της Στέγης από σωματείο σε Ομοσπονδία ή Ένωση, στη βάση των προνοιών του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017 (Ν. 104(Ι)/2017).

Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά τη θεσμική υπόσταση και τη μελλοντική οργανωτική δομή του πολιτιστικού οργανισμού, με τα μέλη να καλούνται να εξετάσουν τις επιλογές που βρίσκονται ενώπιόν τους και να λάβουν σχετικές αποφάσεις.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, επίσης, ο απολογισμός των δραστηριοτήτων από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ταμειακός απολογισμός, καθώς και συζήτηση κατά την οποία τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα, απόψεις και εισηγήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν αφορούν το μέλλον και τη νέα δομή του οργανισμού. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζει απαραίτητη και καθοριστική την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών. Την πρόσκληση υπογράφουν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Στέλιος Σοφόκλη, και η γραμματέας, Θεοφανώ Αναστασίου.