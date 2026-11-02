Απίστευτο: Χάκαραν ψυγεία σούπερ μάρκετ σε Σουηδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία και άλλαξαν θερμοκρασίες ως 50 βαθμούς επάνω!

Σύμφωνα με το Reuters, τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, με αλυσίδες υπεραγορών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες να αναφέρουν προβλήματα στα συστήματα ψύξης τους. Οι εταιρείες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι αυξήσεις της θερμοκρασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Στη Σουηδία, οι αλυσίδες ICA και Coop επιβεβαίωσαν ότι επηρεάστηκε αριθμός καταστημάτων τους. Σε κατάστημα της ICA στην πόλη Sjöbo, στη νότια Σουηδία, οι ψυκτικοί θάλαμοι και οι καταψύκτες φέρεται να ρυθμίστηκαν στους 50 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο το κατάστημα ανέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συσκευές του είχαν χακαριστεί.

Παράλληλα, σε κατάστημα της ICA Baronen στη Στοκχόλμη, ενημερωτική πινακίδα ανέφερε ότι όλοι οι καταψύκτες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο πωλήσεων του καταστήματος, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτό στις 5.30 το πρωί.

Η αλυσίδα Coop ανακοίνωσε ότι έξι καταστήματά της επηρεάστηκαν από αντίστοιχα προβλήματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές κυβερνοασφάλειας της Σουηδίας εξετάζουν σειρά περιστατικών που αφορούν συστήματα ψύξης σε καταστήματα τροφίμων.

Προβλήματα σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ahold Delhaize ανακοίνωσε ότι περιστατικό στον τομέα της πληροφορικής επηρέασε τα συστήματα ψύξης σε δεκάδες καταστήματα της αλυσίδας Delhaize στις δύο χώρες.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν αυξήσεις θερμοκρασίας στα συστήματα ψύξης και ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, η Colruyt ανακοίνωσε ότι πέντε καταστήματά της επηρεάστηκαν από επίθεση στα συστήματα ψύξης. Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης καταστήματα Spar στο Βέλγιο μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της βελγικής εταιρείας ψύξης Sabcobel, Stephan Moelans, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Belga, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν οι εξατμιστές των μονάδων ψύξης σε λειτουργία απόψυξης. Η εταιρεία δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια όταν επικοινώνησε μαζί της το Reuters.

Στους 50 βαθμούς και στην Εσθονία

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και στην Εσθονία, όπου αλυσίδα υπεραγορών επηρεάστηκε από επίθεση στα συστήματα ψύξης. Σύμφωνα με την εταιρεία τεχνολογίας Kitman Coldtech, οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε υπολογιστή που ελέγχει τις εγκαταστάσεις ψύξης και ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jann Mutso, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, χωρίς να κατονομάσει την αλυσίδα υπεραγορών που επηρεάστηκε.

Είχε προηγηθεί επίθεση στη Γαλλία

Τα νέα περιστατικά έρχονται λίγες εβδομάδες μετά από εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία, κατά την οποία χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου ψύξης εκατοντάδων υπεραγορών, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε ψυγεία και καταψύκτες ακόμη και στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, η επίθεση είχε προκαλέσει αλλοίωση και καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, ενώ σε ορισμένα καταστήματα εκδηλώθηκαν και πυρκαγιές. Μεταξύ των αλυσίδων που επηρεάστηκαν ήταν οι Carrefour, Monoprix, Intermarché και Coopérative U.

Οι εγκαταστάσεις ψύξης των υπεραγορών λειτουργούν μέσω κεντρικών συστημάτων ελέγχου, τα οποία συνδέονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, δημιουργεί όμως παράλληλα κινδύνους όταν τα συστήματα παρουσιάζουν κενά ασφαλείας.

Οι γαλλικές αρχές είχαν εντοπίσει ευπάθειες σε λογισμικό της δανικής εταιρείας Danfoss, ενώ η ίδια η εταιρεία είχε επισημάνει την ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων και εγκατάστασης των τελευταίων ενημερώσεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τα νέα περιστατικά, ενώ καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.