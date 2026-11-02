Χλώρακα: 12 νεκρές γάτες από πιθανή μαζική δηλητηρίαση , καταγγελίες για αδράνεια των αρμόδιων αρχών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, τα περιστατικά άρχισαν στις 20 Οκτωβρίου 2026, όταν πολίτης εντόπισε στην αυλή της κατοικίας της γατάκι σε ημιθανή κατάσταση. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, ωστόσο, παρά τη νοσηλεία του, κατέληξε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κτηνιάτρου, είχε δηλητηριαστεί από τοξική ουσία, πιθανώς ποντικοφάρμακο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 12 νεκρές γάτες, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της καταγγέλλουσας, ο συνολικός αριθμός των ζώων που ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους φτάνει περίπου τα 40, καθώς πολλά εξαφανίστηκαν χωρίς να εντοπιστούν. Το Κίνημα αναφέρει ότι η πολίτης επικοινώνησε με το 112 στις 21 Οκτωβρίου, ζητώντας παρέμβαση της Αστυνομίας Ζώων Πάφου. Όπως καταγγέλλει, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι, εφόσον δεν διέθετε στοιχεία, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ενέργειες. Ακολούθησε επείγουσα γραπτή καταγγελία προς την Αστυνομία Ζώων, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, χωρίς, σύμφωνα με την ίδια, να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Στις 29 Οκτωβρίου υποβλήθηκε και επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία. Οι Οικολόγοι κάνουν λόγο για απαράδεκτους χειρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι έπρεπε να ενεργοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με επιτόπιους ελέγχους, εντοπισμό πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων, περισυλλογή των νεκρών ζώων και διενέργεια νεκροψιών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η πιθανή παρουσία δηλητηριωδών ουσιών συνιστά κίνδυνο όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Οι φιλόζωοι της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναγκάστηκαν να φιλοξενήσουν στα σπίτια τους όσες γάτες κατάφεραν να περισυλλέξουν, προκειμένου να τις προστατεύσουν.

Το Κίνημα ζητά απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μη έγκαιρη παρέμβασή τους και προειδοποιεί ότι θα προχωρεί σε θεσμικές καταγγελίες για περιπτώσεις αμέλειας, καθυστερήσεων και κακών χειρισμών. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για δημιουργία ανεξάρτητης και επαρκώς στελεχωμένης Αστυνομίας Ζώων. Η συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα, Ανθή Μουζούρη, τόνισε ότι «η προστασία των ζώων αποτελεί υποχρέωση των αρχών» και ότι η αδράνεια δεν μπορεί να μένει χωρίς έλεγχο και λογοδοσία. Το Κίνημα ζητά τον εντοπισμό των υπευθύνων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.