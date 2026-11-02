Τα σπίτια του «Εντζινίαρ» στην παλιά Πάφο

Όπως αναφέρει η Άννα Τσέλεπου, ο Αντρέας Εντζινίαρ έφτασε στην Πάφο τη δεκαετία του '50 και θεωρείται ο πρώτος πολιτικός μηχανικός της πόλης με πανεπιστημιακές σπουδές. Το επάγγελμά του έγινε τελικά και το προσωνύμιό του, αφού οι κάτοικοι τον γνώριζαν ως «Engineer» ή απλώς «Εντζινίαρ».

Ένα όνομα που, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με την ιδιότητά του, ώστε για να τον αναζητήσει κανείς αρκούσε να αναφέρει το επάγγελμά του.

Η αρχιτεκτονική του ταυτότητα αποτυπώθηκε σε κατοικίες που ξεχώριζαν για την αισθητική και τη διάταξή τους.

Σπίτια τοποθετημένα στο κέντρο μεγάλων οικοπέδων, περιτριγυρισμένα από ψηλά δέντρα, καταπράσινους κήπους και καρποφόρες φυτεύσεις. Κατοικίες που, όπως τις περιγράφει η μελετήτρια, έμοιαζαν με ζωγραφιά.

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των σπιτιών ήταν ο κεντρικός ηλιακός χώρος, με την τραπεζαρία του, οι ξύλινες εσωτερικές πόρτες με γυάλινες επιφάνειες, αλλά και οι εξώπορτες με τις ιδιαίτερες μεταλλικές δημιουργίες.

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που μαρτυρούσαν μια διαφορετική αντίληψη για την κατοικία και τον τρόπο ζωής της εποχής. Η Άννα Τσέλεπου εκτιμά, μάλιστα, πως σημαντικός αριθμός κατοικιών που ανεγέρθηκαν στην Πάφο κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία ενδέχεται να βασίστηκε στα σχέδια του Εντζινίαρ, γεγονός που αναδεικνύει την επιρροή του στη διαμόρφωση της οικιστικής φυσιογνωμίας της πόλης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και μια λεπτομέρεια που μεταφέρει η ίδια μέσα από τις αφηγήσεις της μητέρας της. Σύμφωνα με όσα της είχε διηγηθεί, ο Εντζινίαρ φρόντιζε να σχεδιάζει το σπίτι αφού προηγουμένως οι ιδιοκτήτες είχαν φυτέψει καρποφόρα δέντρα περιμετρικά του οικοπέδου.

Τα δέντρα θα μεγάλωναν παράλληλα με την οικοδομή, δημιουργώντας σταδιακά ένα αρμονικό σύνολο κατοικίας και φύσης.

Απαραίτητη θέση σε αυτούς τους κήπους είχαν η αμυγδαλιά, η ροδιά, η ελιά, η λεμονιά και η χαρουπιά, ενώ δεν έλειπαν το φούλι και το ινδικό φούλι, αρώματα και εικόνες που παραμένουν ζωντανά στη μνήμη όσων γνώρισαν εκείνη την εποχή.

Πέρα από την αρχιτεκτονική τους αξία, τα σπίτια του Εντζινίαρ αποτελούν σήμερα κομμάτι της πολιτιστικής και κοινωνικής ιστορίας της Πάφου. Είναι συνδεδεμένα με τις οικογένειες που τα κατοίκησαν, τους κήπους που τα περιέβαλλαν και έναν τρόπο ζωής που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στον αστικό ιστό.

Μέσα από την καταγραφή της, η Άννα Τσέλεπου αναδεικνύει πως η ιστορία μιας πόλης δεν βρίσκεται μόνο στα μνημεία και στα επίσημα ιστορικά αρχεία. Βρίσκεται και στα παλιά σπίτια, στις αυλές, στα δέντρα και στις οικογενειακές αφηγήσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί οι άνθρωποι ενός τόπου δεν είναι απλώς μέρος της ιστορίας του. Είναι οι ρίζες της μνήμης του.