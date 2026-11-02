Κέρδη 0,85% στο Χρηματιστήριο, στις 310,31 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 ενισχύθηκε επίσης κατά 0,85% και έκλεισε στις 182,31 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €530.821.

Από τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψαν μόνο η Κύρια Αγορά, με άνοδο 1,38%, και οι Επενδυτικές Εταιρείες, με άνοδο 0,37%. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,75% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 0,13%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €357.794. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 0,57% και έκλεισε στα €10,54.

Ακολούθησαν οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων, με συναλλαγές €84.385, πτώση 0,74% και τιμή κλεισίματος €1,35· της Louis, με €47.334, άνοδο 6,25% και τιμή κλεισίματος €0,119· της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, με €15.087, πτώση 2,48% και τιμή κλεισίματος €5,90· και της Logicom, με €10.709, χωρίς μεταβολή και τιμή κλεισίματος €2,66.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, επτά κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε μόλις 139.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των ομολόγων της iDNA Genomics Public Ltd, βάσει του Άρθρου 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Όπως αναφέρει, η εταιρεία δεν έχει διορίσει νέο Εμπιστευματοδόχο μετά την παραίτηση της Crowdbase Ltd, η οποία εκτελούσε χρέη Εμπιστευματοδόχου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ημερομηνίας 29/10/2026. Ο διορισμός νέου Εμπιστευματοδόχου αποτελεί συνεχή υποχρέωση της εταιρείας.

Η απόφαση ισχύει από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Η αναστολή θα διαρκέσει δύο μήνες, δηλαδή έως τις 4 Ιανουαρίου 2027, ή θα αρθεί νωρίτερα εάν η εταιρεία διορίσει νέο Εμπιστευματοδόχο.

Πηγή: ΚΥΠΕ