Στη σύλληψη ενός προσώπου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού με τους επικίνδυνους ελιγμούς οχημάτων (drift) σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Από τον γάμο στα κρατητήρια: Χειροπέδες σε ένα πρόσωπο για το επικίνδυνο drift στη Λεμεσό
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου, ενώ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο, η σύλληψη έγινε δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενώ οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.
Όπως καταγράφεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός οχημάτων φαίνεται να αποκλείει τον κυκλικό κόμβο, επιτρέποντας σε άλλο όχημα να εκτελεί επικίνδυνους ελιγμούς, πλαγιολισθαίνοντας στην άσφαλτο.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο πλαίσιο γαμήλιας πομπής, με τις εικόνες να προκαλούν αντιδράσεις λόγω της επικινδυνότητας των ελιγμών και της χρήσης δημόσιου δρόμου ως αυτοσχέδιας πίστας.
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου, ενώ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το περιστατικό.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
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