Συνέδριο στην Πόλη Χρυσοχούς για την ιστορική και λογοτεχνική αποτύπωση του Αγώνα της ΕΟΚΑ

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ηρωική θυσία του Γεώργιου Στυλιανού και των δύο συναγωνιστών του, Γεώργιου Αναστάση και Βάσου Παναγή.

Με κεντρικό θέμα «Ιστορική τεκμηρίωση και λογοτεχνική μετουσίωση του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και στην ευρύτερη επαρχία Πάφου», το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της ιστορικής περιόδου, μέσα από την επιστημονική έρευνα και τη λογοτεχνική δημιουργία.

Στις επτά συνεδρίες του, πανεπιστημιακοί, ιστορικοί, φιλόλογοι και ερευνητές θα παρουσιάσουν εισηγήσεις, αξιοποιώντας αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, μαρτυρίες και λογοτεχνικά κείμενα.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η δράση της ΕΟΚΑ στην επαρχία Πάφου, η θυσία των ηρώων του Νέου Χωρίου, η συμμετοχή και η συμβολή των γυναικών και του κλήρου στον Αγώνα, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ιστορική μνήμη και τη μνημείωση. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στη λογοτεχνική αποτύπωση του Αγώνα, με ξεχωριστές προσεγγίσεις στο έργο και την παρουσία των Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Γεώργιου Στυλιανού.

Η εναρκτήρια τελετή θα περιλαμβάνει την απονομή τιμητικών πλακετών στις οικογένειες των ηρώων του Νέου Χωρίου, καθώς και σε εν ζωή αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς τους.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα πλαισιωθεί από απαγγελίες, μουσικές παρεμβάσεις και προβολή ιστορικού οπτικοακουστικού υλικού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο κοινό να προσεγγίσει βιωματικά την ιστορική περίοδο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ θα παραχωρηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.