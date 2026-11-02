Λεμεσός: Με ψεύτικες διαβεβαιώσεις στους γονείς το Halloween party σε γνωστό παραλιακό club – 13 ανήλικοι στα νοσοκομεία

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες διοργάνωσης της εκδήλωσης σε γνωστό παραλιακό club της Λεμεσού, όσο και η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί ο μεγάλος αριθμός παιδιών που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα έπειτα από την παρουσία τους στο ίδιο πάρτι, με την Αστυνομία να διερευνά και αυτή την πτυχή, αφού δεν φαίνεται λογικό να χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο τόσοι πολλοί απλά για αλκόολ.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, επιβεβαίωσε ότι έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία 13 ανηλίκων οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσηλευτήρια για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαπίστωση των ευθυνών.

Άλλαξε ο χώρος την τελευταία στιγμή

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πάρτι ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό σημείο, ωστόσο η τοποθεσία άλλαξε την τελευταία στιγμή. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, γονείς των ανηλίκων ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν για τη μεταφορά της εκδήλωσης στον χώρο όπου τελικά πραγματοποιήθηκε.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται μέσα από τις καταθέσεις. Αριθμός γονιών έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία, μεταφέροντας όσα γνώριζε για τη διοργάνωση και την ενημέρωση που είχε προηγηθεί της συμμετοχής των παιδιών. Σύμφωνα και με όσα ανέφερε ο κ. Κυριάκου, οι γονείς είχαν ενημερωθεί ότι στην εκδήλωση δεν θα υπήρχαν αλκοολούχα ποτά.

Ερωτήματα για τις δεκατρείς διακομιδές

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι από μία και μόνο εκδήλωση κατέληξαν σε νοσηλευτήρια δεκατρία παιδιά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερευνώνται οι συνθήκες κατανάλωσης του αλκοόλ και οι λόγοι για τους οποίους τόσο μεγάλος αριθμός ανηλίκων παρουσίασε προβλήματα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται κατά πόσο τα περιστατικά μπορούν να αποδοθούν μόνο στην έλλειψη εξοικείωσης των ανηλίκων με το αλκοόλ ή εάν συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες. Η διερεύνηση αυτής της πτυχής βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι διοργανωτές αναμένεται να κληθούν να δώσουν τη δική τους εκδοχή. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται και ενδεχόμενες ευθύνες των ιδιοκτητών ή υπευθύνων του υποστατικού όπου φέρεται να πωλήθηκαν αλκοολούχα ποτά στους ανήλικους.

Όπως δήλωσε ο κ. Κυριάκου, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσα πρόσωπα διαπιστωθεί ότι φέρουν ευθύνη.