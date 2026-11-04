Η έναρξη συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιεροκηπίας και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement Κύπρου παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας.
Συνεργασία Δήμου Ιεροκηπίας και Junior Achievement Κύπρου
Η συνεργασία ,σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, στην καλλιέργεια του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα προετοιμάσουν τους νέους για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027, θα υλοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: η «Μαθητική Επιχείρηση» στο Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου, που θα προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τη δική τους μαθητική επιχείρηση, και το «Οικονομικά για την Επιτυχία» στο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο Δήμος Ιεροκηπίας εντάσσεται στο δίκτυο «Κοινοτικών Εταίρων» του Junior Achievement Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να επενδύει στη νέα γενιά και να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματική σκέψη.
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