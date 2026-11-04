Πίσω στον Νεκτάριο τα βίντεο από τη Mονή Οσίου Αββακούμ - Οι λόγοι που ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης των τεκμηρίων

Η απόφαση ήταν ομόφωνη στο πλαίσιο της πολιτικής έφεσης που ασκήθηκε, μέσω της οποίας, προσβλήθηκε προηγούμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) που είχε απορρίψει αίτημα για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari. Με την αίτηση η πλευρά του Νεκτάριο επιδίωξε ακύρωση του εντάλματος κατακράτησης των τεκμηρίων.

Οι τρεις επίδικες ηλεκτρονικές συσκευές παραδόθηκαν οικειοθελώς στην Αστυνομία από τον Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα, ο οποίος είχε πρόσβαση στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής. Η παράδοσή τους έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση, είχαν προηγηθεί καταγγελίες του Μητροπολίτη Ταμασσού εναντίον του τότε ηγουμένου για αδικήματα οικονομικής φύσης, καθώς και καταγγελίες του μοναχού Νεκταρίου και άλλων μοναχών εναντίον του Μητροπολίτη, του Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα και άλλων προσώπων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 32 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, εφαρμόζεται σε αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο νόμιμης έρευνας, είτε βάσει εντάλματος είτε χωρίς ένταλμα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συσκευές δεν είχαν κατασχεθεί κατόπιν έρευνας, αλλά παραδόθηκαν οικειοθελώς στην Αστυνομία.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 32 δεν εφαρμοζόταν και ότι το διάταγμα κατακράτησης εκδόθηκε χωρίς νομική εξουσιοδότηση και καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ακύρωση του διατάγματος δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Αστυνομίας να κατέχει τις συσκευές, οι οποίες της παραδόθηκαν οικειοθελώς. Επισήμανε επίσης ότι η κατοχή των συσκευών δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με πρόσβαση σε ιδιωτική επικοινωνία ούτε παρέχει στην Αστυνομία δικαίωμα τέτοιας πρόσβασης.

Οι τρεις πρώτοι λόγοι έφεσης έγιναν αποδεκτοί, ενώ ο τέταρτος, που αφορούσε ζητήματα νομιμότητας και αναλογικότητας υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, απορρίφθηκε ως αβάσιμος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε προνομιακό ένταλμα Certiorari, ακυρώνοντας το διάταγμα κατακράτησης της 3ης Ιουλίου 2025.

Δεδομένου ότι, ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία είναι σε εξέλιξη η ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο η εξέλιξη με την ακύρωση του διατάγματος κατακράτησης τεκμηρίων επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την δικαστική διαδικασία.