Ελεγχόμενη βόσκηση κατά πυρκαγιών: Ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης εντός του 2027 – Ο αφθώδης, η συμφωνία με κτηνοτρόφους και η παγκύπρια εφαρμογή

Υπάρχει ωστόσο η προϋπόθεση άρσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω του αφθώδους πυρετού. Πάντως την περασμένη Δευτέρα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Αναπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, διαβεβαίωσε τη Βουλή, στο πλαίσιο παρουσίασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ενεργός ιός, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία για άρση των περιορισμών στο προσεχές διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, στόχος είναι η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προπαρασκευαστικές ενέργειες

«Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της χωροθέτησης των περιοχών εφαρμογής, της εξασφάλισης αδειών, της ετοιμασίας συμφωνίας με κτηνοτρόφους, της κατασκευής δειγματοληπτικών κλωβών και της καταγραφής της υφιστάμενης βλάστησης», ανέφερε στον «Π» το Τμήμα Δασών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πιλοτικά η ελεγχόμενη βόσκηση εφαρμόστηκε το 2025, σε μία θέση στον Πάνω Πύργο και σε δύο θέσεις στη Σολέα.

Χωρίς μελέτη βοσκοϊκανότητας, η ελεύθερη βόσκηση γίνεται στα τυφλά. Με τη μελέτη που θα εκπονηθεί, μετατρέπεται σε «όπλο» προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών, διότι η επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό ζώων που μπορεί να θρέψει μια συγκεκριμένη έκταση, χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον.

€13.000 για αγορά υπηρεσιών από βοσκούς και μελέτη βοσκοϊκανότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2027 και συγκεκριμένα σε αυτόν του Τμήματος Δασών, υπάρχει σχετικό κονδύλι ύψους €13.000 για τη συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος ελεγχόμενης βόσκησης.

Οι συγκεκριμένη δαπάνη αφορά:

Αγορά υπηρεσιών από βοσκούς (κόστος ημερήσιας αποζημίωσης και φροντίδας ζώων για 3 μάντρες) για την εφαρμογή του Προγράμματος στην περιοχή Πύργου Τηλλυρίας. Αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονα για εκπόνηση μελέτης βοσκοϊκανότητας στην ίδια περιοχή.

Σε μία χρονική περίοδο αύξησης των πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της παρατεταμένης ξηρασίας, των αλλαγών στη χρήση γης και της συσσώρευσης εύφλεκτης βιομάζας λόγω της απερήμωσης, η καταστολή των πυρκαγιών από μόνη της δεν επαρκεί, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιστημονικών Ακαδημιών (EASAC) για το 2025.

Μελέτη για αποτροπή βόσκησης στα τυφλά

Για το δεύτερο μέρος της δαπάνης, πρέπει να αναφερθεί ότι χωρίς μελέτη βοσκοϊκανότητας, η ελεύθερη βόσκηση γίνεται στα τυφλά. Με τη μελέτη, μετατρέπεται σε «όπλο» προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών, διότι η επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό ζώων που μπορεί να θρέψει μια συγκεκριμένη έκταση (λιβάδι, δάσος) χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον.

Ενδεικτικά, αν η μελέτη δείξει ότι ένα λιβάδι αντέχει 100 πρόβατα, η ελεγχόμενη βόσκηση διασφαλίζει ότι δεν θα μπουν 200, κάτι που θα οδηγούσε σε υπερβόσκηση και καταστροφή. Επίσης η μελέτη υποδεικνύει ποιες περιοχές έχουν συσσωρεύσει ανεξέλεγκτη βλάστηση (άρα κινδυνεύουν από πυρκαγιά). Ο κτηνοτρόφος στη συνέχεια οδηγεί ελεγχόμενα τα ζώα εκεί για να καθαρίσουν την καύσιμη ύλη.

Επόμενο βήμα η εφαρμογή σε όλη την επικράτεια της ΚΔ

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, και στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης βοσκοϊκανότητας, τα Τμήματα Δασών και Γεωργίας θα προχωρήσουν στην ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου ελεγχόμενης βόσκησης για περιοχές σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο την ένταξή του ως παρέμβαση στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μαθήματα από το Λος Άντζελες

Επενδύσεις στην πρόληψη, τη διαχείριση καύσιμης ύλης και τη δημιουργία ανθεκτικών τοπίων συστήνει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη της ΕΕ, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιστημονικών Ακαδημιών (EASAC) για το 2025, όπου το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εστιάζεί κυρίως στην καταστολή των πυρκαγιών και σε πολύ μικρό βαθμό στην πρόληψη.

Σε μία χρονική περίοδο αύξησης των πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της παρατεταμένης ξηρασίας, των αλλαγών στη χρήση γης και της συσσώρευσης εύφλεκτης βιομάζας λόγω της απερήμωσης, η καταστολή από μόνη της δεν επαρκεί, όπως διαμηνύουν οι επιστήμονες που συνέταξαν την έκθεση.

Παράλληλα σημειώνουν ότι οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ το 2025 μπορούν να παράσχουν σχετικά μαθήματα και προειδοποιήσεις και για τις αστικές περιοχές της Ευρώπης. Για την κατασκευή πόλεων ανθεκτικών στις πυρκαγιές, οι ειδικοί στην περιοχή του Λος Άντζελες υποστηρίζουν πλέον τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της εύφλεκτης βλάστησης, της δημιουργίας των ζωνών προστασίας από πυρκαγιές και των πυράντοχων υλικών.

«Οι ευρωπαϊκές πόλεις θα πρέπει ομοίως να ενσωματώσουν τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς στον αστικό και ευρύτερο σχεδιασμό χρήσης γης, περιορίζοντας την ανάπτυξη σε περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές, ενισχύοντας την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης, επενδύοντας σε ανθεκτικές υποδομές και υποστηρίζοντας τη συνεργατική διακυβέρνηση», αναφέρουν οι συντάκτες της Έκθεσης του EASAC.