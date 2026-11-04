Πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία! Κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος, πότε και πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργότερα οι νεφώσεις θα αυξηθούν. Κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.

Το βράδυ της Πέμπτης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά.

Η Παρασκευή φέρνει περισσότερες βροχές

Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού, καθώς το σκηνικό θα είναι κυρίως συννεφιασμένο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά.

Το Σάββατο οι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νότια του Τροόδους.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και θα είναι κυρίως αίθριος.

Ωστόσο, παρά την υποχώρηση των φαινομένων, η θερμοκρασία θα συνεχίσει τη σταδιακή πτωτική της πορεία μέχρι την Κυριακή, οπότε και αναμένεται να κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.