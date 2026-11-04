Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ιράν: Προειδοποίηση για ευρύτερο πόλεμο αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.
«Αν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθέσεις, ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο εκτεταμένος», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε γραπτό μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.
Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ εκτίμησε επίσης ότι η εχθρότητα των ΗΠΑ προς το Ιράν δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας κομματικών ανακατατάξεων ή ενδεχόμενων παραχωρήσεων προς την Ουάσιγκτον. Όσοι πιστεύουν το αντίθετο, είπε, «κάνουν μεγάλο λάθος», μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
Σημείωσε ακόμη ότι η καταστροφή αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από το Ιράν και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Τεχεράνης κατά της αμερικανικής ηγεμονίας.
«Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το τέλος της ηγεμονίας τους είναι μακριά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά», ανέφερε.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τότε που ανέλαβε το αξίωμά του, τον Μάρτιο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.