Ιράν: Προειδοποίηση για ευρύτερο πόλεμο αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα

«Αν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθέσεις, ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο εκτεταμένος», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε γραπτό μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ εκτίμησε επίσης ότι η εχθρότητα των ΗΠΑ προς το Ιράν δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας κομματικών ανακατατάξεων ή ενδεχόμενων παραχωρήσεων προς την Ουάσιγκτον. Όσοι πιστεύουν το αντίθετο, είπε, «κάνουν μεγάλο λάθος», μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σημείωσε ακόμη ότι η καταστροφή αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από το Ιράν και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Τεχεράνης κατά της αμερικανικής ηγεμονίας.

«Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το τέλος της ηγεμονίας τους είναι μακριά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά», ανέφερε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τότε που ανέλαβε το αξίωμά του, τον Μάρτιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ