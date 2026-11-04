Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης σε δύο εκκλησίες στον Καραβά

Όπως ανέφερε ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, η Αγία Ειρήνη είναι μία από τις τρεις ενοριακές εκκλησίες του Καραβά. Στέκει από τις αρχές του 19ου αιώνα και αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης της περιοχής.

Για τις εργασίες συνεργάστηκαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αρχιτέκτονες, μηχανικοί και συντηρητές. Η χρηματοδότηση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δημότες Καραβά, ενώ η υλοποίηση έγινε υπό την τεχνική επίβλεψη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Ο κ. Κτωρής ανέφερε ότι ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου του Μεζερέ ανεγέρθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, στη θέση παλαιότερου μοναστηριού, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του Καραβά.

Και σε αυτή την περίπτωση συνεργάστηκαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αρχιτέκτονες, μηχανικοί και συντηρητές. Οι εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και την κοινότητα και υλοποιήθηκαν υπό την τεχνική επίβλεψη του UNDP.

Ο κ. Κτωρής αναφέρθηκε επίσης στην αποκατάσταση του κοιμητηρίου της Καλοψίδας, το οποίο φρόντισαν άνθρωποι της κοινότητας. «Κάθε κοιμητήριο που αποκαθίσταται είναι μια οφειλή προς όσους έφυγαν, μια πράξη σεβασμού προς όσους τους θυμούνται και μια μικρή, αλλά ουσιαστική, συμβολή στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και της συμφιλίωσης στον τόπο μας», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ