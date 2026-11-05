«Η υπευθυνότητα στον δρόμο σώζει ζωές» : Διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια στο Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου

Τη διάλεξη παρουσίασαν εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, οι οποίοι ενημέρωσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την απρόσεκτη ή ανεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο, αλλά και για τη σημασία της πρόληψης των οδικών ατυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην υπεύθυνη οδική συμπεριφορά και στον σεβασμό προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να προβληματιστούν γύρω από ζητήματα που αφορούν την καθημερινή τους παρουσία στους δρόμους.

Μέσα από τη διάλεξη αναδείχθηκε η ανάγκη καλλιέργειας οδικής συνείδησης από νεαρή ηλικία, καθώς η σωστή συμπεριφορά στον δρόμο αποτελεί έμπρακτη ένδειξη σεβασμού προς τη ζωή και την ασφάλεια τόσο τη δική μας όσο και των συνανθρώπων μας.

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε στους μαθητές ήταν ξεκάθαρο και ιδιαίτερα σημαντικό: Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας και η υπευθυνότητα στον δρόμο μπορεί να σώσει ζωές.