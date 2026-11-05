«Έπαιξε» η κάμερα τον Λαουρή και ανέβασε βίντεο προτείνοντας διαγραφή εξωδίκων – Οι άλλες τρεις αλλαγές που εισηγείται η Άμεση Δημοκρατία (βίντεο)

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτέλεσε, όπως αναφέρει, η δική του εμπειρία με κάμερα φωτοεπισήμανσης. «Εχτές με “έπαιξε” η κάμερα σαν κατέβαινα από τις Πλάτρες», λέει χαρακτηριστικά, προτού απευθυνθεί στους πολίτες, ρωτώντας τους πότε ήταν η τελευταία φορά που καταγράφηκαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος, ο βουλευτής παρουσιάζει τέσσερις εισηγήσεις, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις καθυστερήσεις στην επίδοση προστίμων και τον αριθμό των εξωδίκων που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο κ. Λαουρής αναπτύσσει τις προτάσεις του, αρχίζοντας από την έκδοση προειδοποίησης αντί εξωδίκου την πρώτη φορά που ένας οδηγός καταγράφεται από κάμερα.

Παράλληλα, εισηγείται αύξηση του περιθωρίου ανοχής στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας από 10% σε τουλάχιστον 20%, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό περιθώριο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.

Επιπλέον, προτείνει την ταχύτερη αποστολή ειδοποιήσεων στους οδηγούς, επισημαίνοντας ότι σήμερα τα πρόστιμα φτάνουν συχνά έπειτα από μήνες, όταν οι πολίτες ενδέχεται να μη θυμούνται καν την παράβαση.

Ως παράδειγμα αναφέρει το Ντουμπάι, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι οδηγοί ενημερώνονται άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου.

Τέλος, θέτει προς συζήτηση το ενδεχόμενο διαγραφής εξωδίκων που δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν, παράλληλα με επανεξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών.

«Αν δεν μπορούν να τα επιδώσουν, ίσως να πρέπει να τα διαγράψουμε», αναφέρει, καλώντας τους πολίτες να τοποθετηθούν επί των προτάσεών του.

Ερωτήματα για χιλιάδες εκκρεμή εξώδικα

Ο κ. Λαουρής θέτει επίσης ερωτήματα για τον αριθμό των εξωδίκων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, επικαλούμενος διαφορετικά στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζουν το Υπουργείο, η εταιρεία διαχείρισης και η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε 85.000, 180.000 και σχεδόν μισό εκατομμύριο εξώδικα αντίστοιχα, διερωτώμενος ποιος είναι τελικά ο πραγματικός αριθμός.

Δείτε το βίντεο: