Βουλή: Καταγγελία για γιατρό με απολαβές €320.000, ραντεβού το 2028 και αιχμές για σπατάλη – Εν μέσω αντιπαραθέσεων εγκρίθηκαν τα €14,5 εκατ. για τον ΟΚΥπΥ

Υπέρ ψήφισαν 31 βουλευτές και κατά έξι: οι βουλευτές του Κινήματος ΑΛΜΑ και οι βουλευτές του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης και Ζαχαρίας Κουλίας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στη διαχείριση του ΟΚΥπΥ, στις αμοιβές των γιατρών και στις υπερωρίες, στις καθυστερήσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια και στην καθυστέρηση της αυτονόμησής τους. Οι τοποθετήσεις ανέδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη στήριξη του Οργανισμού και τη βιωσιμότητα της δημόσιας υγείας.

Ο πρόεδρος του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, διαφώνησε έντονα με τη διαχείριση του ΟΚΥπΥ και υποστήριξε ότι η τροποποίηση αφορά ουσιαστικά αναδρομικές αυξήσεις στις αμοιβές γιατρών. Ανέφερε ότι η μέση ετήσια αμοιβή γιατρών του Οργανισμού ανέρχεται σε €150.000 και επικαλέστηκε περίπτωση γιατρού με ετήσιες απολαβές €320.000. Είπε ακόμη ότι είχε ζητηθεί σύγκριση με τις αμοιβές γιατρών του ΟΑΥ, χωρίς να δοθούν στοιχεία.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης στην παράταση της αυτονόμησης του ΟΚΥπΥ έως το τέλος του 2026 και στην εξάρτησή του από αυξημένες εισφορές του ΟΑΥ και του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες, όπως υποστήριξε, αποκρύπτουν τα πραγματικά ελλείμματα. Έκανε λόγο για απώλεια ασθενών, ιδιαίτερα εξωτερικών, την οποία συνέδεσε με μείωση της εμπιστοσύνης προς τα δημόσια νοσηλευτήρια. Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τροποποίηση, σημειώνοντας πως δεν εμπιστεύεται τον Οργανισμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης παρομοίασε το ΓεΣΥ με παιδί που περνά δύσκολη εφηβεία. Ανέφερε ότι, παρά τη συμβολή του κόμματός του στη δημιουργία του συστήματος, η πορεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων προκαλεί ανησυχία. Τόνισε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και ότι η οικονομική ενίσχυση του ΟΚΥπΥ δεν μπορεί να συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και λογοδοσία.

Ο κ. Σαββίδης έκανε λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών και στην εξυπηρέτηση ασθενών. Επικαλέστηκε περίπτωση ασθενούς με σοβαρό πρόβλημα υγείας, στον οποίο, όπως είπε, ορίστηκε εξέταση για τις 4 Απριλίου 2028. Για το Νοσοκομείο Πάφου ανέφερε ότι η καντίνα παραμένει κλειστή και οι τουαλέτες έχουν κλείσει. Ζήτησε τη διοικητική αυτονόμησή του, καθώς λειτουργεί ως παράρτημα του Νοσοκομείου Λεμεσού, και επέκρινε την πρόθεση πρόσληψης επιχειρησιακού αντί εκτελεστικού διευθυντή. Ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την τροποποίηση, λέγοντας: «είτε θα κάνουμε έλεγχο είτε θα συνεχίσει η σπατάλη».

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ανακατανομή ήδη εγκεκριμένων δαπανών και όχι για αύξηση του προϋπολογισμού. Είπε ότι το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει, χωρίς αυτό να σημαίνει στήριξη συνολικά του προϋπολογισμού του ΟΚΥπΥ. Τα ζητήματα που τέθηκαν, πρόσθεσε, θα συζητηθούν με τον Υπουργό Υγείας κατά την εξέταση του προϋπολογισμού, ενώ το Υπουργείο δεν πρέπει να απαλλάσσεται από τις εποπτικές του ευθύνες. Ζήτησε επίσης να εξεταστεί αν η συνεχής καταβολή υπερωριών λόγω ελλείψεων προσωπικού κοστίζει λιγότερο από τη δημιουργία μόνιμων θέσεων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αφορά μεταφορά κονδυλίων για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΟΚΥπΥ έναντι γιατρών και προσωπικού και όχι τη συνολική οικονομική του διαχείριση. Είπε ότι οι επικρίσεις για τη λειτουργία του Οργανισμού πρέπει να εξεταστούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Τα κρατικά νοσηλευτήρια, πρόσθεσε, είναι βασικός πυλώνας του ΓεΣΥ και θα έπρεπε ήδη να έχουν αυτονομηθεί. Διευκρίνισε ότι η κριτική αποσκοπεί στην αναβάθμισή τους, όχι στην αποδυνάμωσή τους.

Η βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου αντέτεινε ότι προβλήματα και καθυστερήσεις υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα, όπου, όπως ανέφερε, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη και πιο επικίνδυνη. Κάλεσε να μην στοχοποιούνται τα δημόσια νοσηλευτήρια, σημειώνοντας ότι διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για τη σωστή διαλογή περιστατικών και αναλαμβάνουν όλα τα σοβαρά περιστατικά. Έθεσε επίσης ζήτημα εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας, αναφέροντας ότι δύο εταιρείες αγόρασαν ιδιωτικά νοσηλευτήρια με βασικό ενδιαφέρον, όπως είπε, το κέρδος.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ζήτησε υπεύθυνη προσέγγιση, προειδοποιώντας ότι η καταψήφιση του προϋπολογισμού δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατάρρευση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Αναγνώρισε τις παθογένειες και τις λίστες αναμονής και αναφέρθηκε στις αυξημένες απουσίες λόγω ασθενείας, οι οποίες, όπως είπε, επιφέρουν πρόσθετο κόστος εκατομμυρίων ευρώ. Διευκρίνισε ότι η στήριξη της τροποποίησης δεν απαλλάσσει τον ΟΚΥπΥ από τις ευθύνες του.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας άσκησε ευρύτερη κριτική στο ΓεΣΥ, υποστηρίζοντας ότι τα δημόσια νοσοκομεία αναλαμβάνουν τα δυσκολότερα περιστατικά, ενώ άλλοι πάροχοι επικεντρώνονται σε υπηρεσίες που αποφέρουν ευκολότερο κέρδος. Εισηγήθηκε την κατάργηση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, την πληρωμή των γιατρών ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τον διορισμό προσώπων με γνώση του αντικειμένου στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση. Αναγνώρισε, παράλληλα, την ευθύνη της Βουλής για το πλαίσιο που θέσπισε και ζήτησε διορθωτικές λύσεις.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης εξέφρασε απογοήτευση για τη διαχείριση των πόρων στον τομέα της υγείας, κάνοντας λόγο για εκατομμύρια που χάνονται και για δυνατότητα πολύ καλύτερων επιδόσεων. Αναφέρθηκε σε προβλήματα τόσο στο Νοσοκομείο Πάφου όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και προειδοποίησε ότι η γενικευμένη δυσαρέσκεια μπορεί να αποδυναμώσει συνολικά το σύστημα. Τόνισε την ανάγκη η διαχείριση να ανατεθεί σε κατάλληλα πρόσωπα και δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει την τροποποίηση, καθώς αφορά υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης επέκρινε την έκταση που έλαβε η συζήτηση για τη λειτουργία του συστήματος υγείας, υπενθυμίζοντας ότι το νομοσχέδιο αφορά συγκεκριμένη μεταφορά κονδυλίων. Απέδωσε, ωστόσο, σοβαρές ευθύνες στον ΟΚΥπΥ και στις διοικήσεις του για την κατάσταση στη δημόσια υγεία, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ καταθέτει διαχρονικά προτάσεις για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα.

Ο κ. Λουκαΐδης κάλεσε το ΔΗΚΟ, ως κόμμα της συγκυβέρνησης, να απευθύνει την κριτική του και στον Υπουργό Υγείας. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να μηδενίζεται η προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες. Είπε ακόμη ότι συχνά συγχέονται οι αρμοδιότητες του ΟΑΥ με εκείνες του ΟΚΥπΥ και υποστήριξε ότι η ποιότητα και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας έχουν βελτιωθεί, ιδίως για τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου σχολίασε ότι η συζήτηση διήρκεσε περίπου μία ώρα για μια λογιστική πράξη. Επισήμανε την ανακολουθία όσων επέκριναν τις παρεμβάσεις εκτός θέματος, ενώ συνέχιζαν στην ίδια κατεύθυνση.

Απαντώντας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι δεν πρόκειται απλώς για λογιστική πράξη, αλλά για έγκριση μεταφοράς περίπου €14 εκατ. από εξοικονομήσεις στα φάρμακα, ώστε να καταβληθούν αναδρομικές αμοιβές γιατρών για το 2025. Έθεσε επίσης ζήτημα σχετικά με τους περίπου 800 γιατρούς που εργάζονται στον ΟΚΥπΥ και τη μείωση των ασθενών που εξυπηρετούν τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε τη διαδικασία «λογιστική αλχημεία» και απέρριψε την άποψη ότι η συμμετοχή του ΔΗΚΟ στη συγκυβέρνηση περιορίζει το δικαίωμά του να ασκεί κριτική. Ανέφερε, πάντως, ότι ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση και ότι βρίσκεται σε συνεννόηση μαζί του.

Ο κ. Λαούρης ανέφερε ότι επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Λευκωσίας με συνεργάτες του και ότι οι απαντήσεις που έλαβαν από ασθενείς και επισκέπτες για τις υπηρεσίες ήταν θετικές.

Η κ. Ορφανίδου απέρριψε τις αναφορές περί «λογιστικής αλχημείας», σημειώνοντας ότι η μεταφορά κονδυλίων είναι αποδεκτή πρακτική και ότι οι πληρωμές αφορούν δεδουλευμένα. Πρόσθεσε ότι η διαφωνία με την τροποποίηση είναι θεμιτή, αλλά δεν πρέπει να δημιουργούνται υπόνοιες για τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της τροποποίησης, οι υπερβάσεις αφορούν €1,5 εκατ. στις δαπάνες για υπαλλήλους, €2 εκατ. στο ωρομίσθιο προσωπικό και €11 εκατ. στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες, στο άρθρο για την αντιμισθία προσωπικού που έχει αποσπαστεί από τη δημόσια υπηρεσία.

Στην πρώτη κατηγορία, η υπέρβαση αποδίδεται κυρίως στην καταβολή κάθετου κινήτρου ύψους €1,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025, μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τις συντεχνίες για τα έτη 2023-2024. Από την υπέρβαση στο ωρομίσθιο προσωπικό, €1,6 εκατ. αφορούν αυξημένες δαπάνες για υπερωρίες, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, λόγω λειτουργικών αναγκών, περιορισμένης διαθεσιμότητας προσωπικού και απουσιών λόγω ασθενείας. Στην τρίτη κατηγορία, οι πρόσθετες δαπάνες σχετίζονται κυρίως με υπερωρίες και επιδόματα και περιλαμβάνουν επίσης €2,4 εκατ. για το κάθετο κίνητρο.

Οι υπερβάσεις καλύφθηκαν από εξοικονομήσεις €14,5 εκατ. στις λειτουργικές δαπάνες, κυρίως λόγω χαμηλότερης από την προβλεπόμενη δαπάνης για την ανάλωση φαρμάκων Β΄ φάσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ