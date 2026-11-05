Η Μαρία Κλεοβούλου στην προεδρία της Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Πάφου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρία Κλεοβούλου, παρουσίασε τον απολογισμό της δράσης του Συμβουλίου, ενώ ο ταμίας Χάρης Σοφοκλέους κατέθεσε την ελεγμένη οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2026-2027, με τη νέα διοίκηση να αναλαμβάνει τη συνέχιση της πορείας της Ομοσπονδίας και την ενίσχυση των παρεμβάσεών της στα ζητήματα που αφορούν τα δημοτικά σχολεία της Πάφου.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν η βουλευτής του ΔΗΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου, ο Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Χριστάκης Δημητρίου, εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικών Γιάννος Ιωάννου, καθώς και εκπρόσωποι των οργανωμένων γονέων και εκπαιδευτικών.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Προδημοτικής Πάφου Αντρέας Μιχαήλ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Λευκωσίας Ιωάννης Ζέλιου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Λεμεσού Σταύρος Τούμπας, ο τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημοτικών Πάφου Χριστόδουλος Δημητρίου, εκπρόσωπος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων Μαρία Σάββα, καθώς και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Πάφου Ευγένιος Αγαθοκλέους.

Η νέα σύνθεση Πρόεδρος της Ομοσπονδίας για την περίοδο 2026-2027 παραμένει η Μαρία Κλεοβούλου, με τον Αντρέα Ψάλτη να αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μαρία Κλεοβούλου – Ι΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου Αντιπρόεδρος: Αντρέας Ψάλτης – Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου Γραμματέας: Γαλάτεια Γεωργίου – Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου Βοηθός Γραμματέας: Αντρέας Χριστοδούλου – Η΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ταμίας: Χάρης Σοφοκλέους – ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου Βοηθός Ταμίας: Χριστίνα Γεωργίου – ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου Μέλη: Μαρία Χρίστου (Δημοτικό Σχολείο Τίμης), Παναγιώτα Μιλτιάδους (Δημοτικό Κουκλιών), Μάριος Λαζάρου (Δημοτικό Κισσόνεργας), Σωτηρούλα Χρίστου (Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου) και Ειρήνη Θαλασσινού (Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το απερχόμενο Συμβούλιο για τη συνεισφορά και το έργο του, αλλά και προς όλους τους φορείς που στηρίζουν το έργο της Ομοσπονδίας.

Βασική προτεραιότητα της νέας διοίκησης, όπως τονίζεται, παραμένει η διαρκής αναβάθμιση των συνθηκών μάθησης και διαβίωσης των παιδιών, μέσα από παρεμβάσεις και συνεργασία με κάθε σχολική μονάδα, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους αρμόδιους φορείς.