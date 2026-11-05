Στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 27 και 33 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων παράνομης εισόδου και κλοπών από κατοικίες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία 90χρονης, η οποία ανέφερε ότι άγνωστη γυναίκα εισήλθε στο σπίτι της και έκλεψε χρήματα και χρυσαφικά.
Λευκωσία: Μπήκε σε σπίτι 90χρονης και έκλεψε χρήματα και χρυσαφικά - Συνελήφθησαν δύο γυναίκες
Στην κατοχή 27χρονης εντοπίστηκαν €560 και χρυσαφικά, ενώ η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε την κλοπή και να κατονόμασε 33χρονη ως εμπλεκόμενη σε άλλες υποθέσεις – Οι δύο γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η καταγγελία υποβλήθηκε την Τετάρτη (4/11) στο ΤΑΕ Λευκωσίας, με την ηλικιωμένη να αναφέρει ότι γύρω στη 1 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας άγνωστη γυναίκα μπήκε στην κατοικία της και απέσπασε χρηματικό ποσό και αριθμό χρυσαφικών.
Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, γύρω στις 5 το απόγευμα, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν και αναγνώρισαν ως ύποπτη 27χρονη.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή της εντοπίστηκαν €560 και αριθμός χρυσαφικών, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς τη νόμιμη κατοχή τους.
Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη επ' αυτοφώρω για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.
Φέρεται να παραδέχθηκε την κλοπή – Κατονόμασε δεύτερη γυναίκα
Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, η 27χρονη φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη της κλοπής από την κατοικία της 90χρονης.
Παράλληλα, κατονόμασε 33χρονη γυναίκα ως εμπλεκόμενη σε άλλες υποθέσεις κλοπών από κατοικίες στην επαρχία Λευκωσίας.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν την Πέμπτη (5/11), δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αναμένεται την Παρασκευή (6/11) να επανασυλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης, σε σχέση με δύο ακόμη υποθέσεις κλοπών από κατοικίες.
Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λευκωσίας.
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