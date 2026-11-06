Γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, παρουσιάζει το Θέατρο Κάρμα με τίτλο «Η Μέρα του Ξεριζωμού».

Η δράση εξελίσσεται στην αυλή ενός σχολείου. Ένας πρόσφυγας δάσκαλος, μέσα από ένα παιχνίδι κρυφτού και αριθμών, οδηγεί τους μαθητές σε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Στην πορεία αποκαλύπτονται τέσσερις αριθμοί, οι οποίοι συνδέονται με τέσσερα καθοριστικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Το 15 παραπέμπει στη 15η Ιουλίου, ημέρα του πραξικοπήματος και της προδοσίας της Κύπρου.

Το 20 στην 20ή Ιουλίου, ημέρα έναρξης της τουρκικής εισβολής. Το 30 στα 30 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Και το 52 στα 52 χρόνια από την ημέρα του ξεριζωμού, στις 14 Αυγούστου 1974. Μέσα από το παιχνίδι, το έργο πραγματοποιεί μια αναδρομή από το χθες στο σήμερα, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με γεγονότα που, όπως επισημαίνουν οι συντελεστές, δεν πρέπει να ξεχαστούν.

Η παράσταση «Η Μέρα του Ξεριζωμού» δεν περιορίζεται μόνο σε μια θεατρική αφήγηση, αλλά λειτουργεί ως μια συνάντηση με τη συλλογική μνήμη και ως προσπάθεια να παραμείνει ζωντανή η ιστορία του τόπου, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Η παράσταση Το κείμενο, η έρευνα και η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Σχοινιού, ενώ τη δημιουργία του βίντεο, την αφίσα και τη γενική επιμέλεια έχει ο Απόστολος Ιωαννίδης. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κυριακή Μανουσάκη, ενώ τις φωτογραφίες υπογράφει η Νανά Γεωργιάδου. Τη διδασκαλία των τραγουδιών έχει αναλάβει η Μαρίνα Χαραλάμπους. Στην παράσταση συμμετέχουν οι επαγγελματίες ηθοποιοί Κώστας Σχοινιού, Κυριακή Μανουσάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, και Απόστολος Ιωαννίδης.

Η διάρκεια της παράστασης είναι 50 λεπτά. Η «Μέρα του Ξεριζωμού» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 20:30, με γενική είσοδο 10 ευρώ. Χορηγός επικοινωνίας είναι το ΡΙΚ. Στα σχολεία όλη τη σχολική χρονιά Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαιδευτική διάσταση της παράστασης, καθώς θα παρουσιάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η παρουσίασή της σε Δήμους και Κοινότητες, ώστε το μήνυμα της μνήμης να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. «Η Μέρα του Ξεριζωμού» αποτελεί, σύμφωνα με τους συντελεστές, μια προσπάθεια να παραμείνει ζωντανή η ιστορική μνήμη και να δοθεί στους νεότερους η δυνατότητα να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να θυμούνται. Γιατί η μνήμη είναι ευθύνη.

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 96 430002 Κώστας Σχοινιού – Υπεύθυνος Θεάτρου Κάρμα