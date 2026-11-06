Παγκόσμιος χρηματιστηριακός σεισμός: Εξαϋλώθηκαν 3 τρισ. δολάρια, καταρρέουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί - «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του δείκτη S&P 500 μέσα σε μία συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε μετοχές υψηλού κινδύνου. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 4,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι δασμολογικές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είχαν προκαλέσει διεθνή αναταραχή.

Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το πλήγμα στον τεχνολογικό Nasdaq, ο οποίος κατέγραψε βουτιά 5,5%, ενώ ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 1.800 μονάδες, υποχωρώντας κατά 3,4%.

Στο μάτι του κυκλώνα η τεχνητή νοημοσύνη

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στις εταιρείες τεχνολογίας και ειδικότερα σε εκείνες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την παραγωγή ημιαγωγών και την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης Nasdaq 100 κατέρρευσε κατά 6,4%, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας από τις εταιρείες που τον απαρτίζουν.

Η Nvidia, μία από τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είδε τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 9%.

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν άλλες εταιρείες του κλάδου. Σύμφωνα με το Reuters, οι μετοχές των Micron Technology, AMD και Marvell υποχώρησαν περίπου 17%, ενώ η SanDisk έχασε 22% της αξίας της. Ο δείκτης εταιρειών ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας κατέγραψε πτώση μεγαλύτερη του 12%, αποτυπώνοντας την έκταση των ρευστοποιήσεων στον κλάδο.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδυτές διερωτώνται πλέον εάν οι τεράστιες επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν πράγματι να αποφέρουν τα κέρδη που δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Η κατάρρευση έφτασε μέχρι την Ασία

Το κύμα πωλήσεων μεταφέρθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις ασιατικές αγορές, όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες.

Στη Νότια Κορέα, ο χρηματιστηριακός δείκτης Kospi σημείωσε βουτιά μεγαλύτερη του 8% κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς προσωρινής αναστολής των συναλλαγών για 20 λεπτά.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei κατέγραφε απώλειες περίπου 5%, ενώ πιέσεις δέχονταν και οι αγορές της Ταϊβάν, καθώς οι ασιατικές οικονομίες έχουν σημαντική έκθεση στην παραγωγή μικροεπεξεργαστών και εξοπλισμού για κέντρα δεδομένων.

Το Reuters επισημαίνει ότι οι εταιρείες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού βρίσκονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων στη σημερινή αναταραχή.

Ο Τραμπ ρίχνει το φταίξιμο στους Δημοκρατικούς

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τη χρηματιστηριακή κατάρρευση με τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Axios, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να θεωρούν υπεύθυνους τους εαυτούς τους για την πτώση των αγορών, καθώς επέλεξαν να ενισχύσουν τους Δημοκρατικούς.

Η εκλογική αναμέτρηση άλλαξε τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η νέα πολιτική πραγματικότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη και σε περιορισμούς στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, αρκετοί Δημοκρατικοί υποψήφιοι είχαν ταχθεί προεκλογικά υπέρ της επιβράδυνσης ή του αυστηρότερου ελέγχου της ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων, επικαλούμενοι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την τεράστια ενεργειακή κατανάλωσή τους.

Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών δεν αποτελεί τη μοναδική εξήγηση για τη χρηματιστηριακή αναταραχή.

Φόβοι για μια νέα τεχνολογική φούσκα

Η ξαφνική κατάρρευση επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο η ραγδαία άνοδος των τεχνολογικών μετοχών στηρίχθηκε σε υπερβολικές προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επισημαίνουν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters, οι αποτιμήσεις πολλών εταιρειών είχαν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τις ιδιαίτερα ευάλωτες σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι δυσκολίες χρηματοδότησης μικρότερων επιχειρήσεων τεχνολογικών υποδομών εντείνουν την αβεβαιότητα. Το Bloomberg σημειώνει ότι η πτώση της Πέμπτης εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες τα κέρδη που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, όταν οι αγορές είχαν αρχικά αντιδράσει θετικά στα εκλογικά αποτελέσματα. Η απότομη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος αποτυπώνει το μέγεθος της νευρικότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για μια βίαιη χρηματιστηριακή διόρθωση μετά τη μεγάλη άνοδο των προηγούμενων μηνών ή για την αρχή μιας βαθύτερης κρίσης στον τεχνολογικό τομέα. Προς το παρόν, οι αγορές παραμένουν αντιμέτωπες με ένα εκρηκτικό μείγμα πολιτικής αβεβαιότητας, υψηλών αποτιμήσεων και ανησυχίας για το πραγματικό οικονομικό όφελος της τεχνητής νοημοσύνης.