Βράζει η Τηλλυρία: Έντονη αντίδραση για ενδεχόμενη μη διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για αθέτηση υποσχέσεων ο κοινοτάρχης

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας και πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου, Νίκος Κλεάνθους, με δηλώσεις του κάνει λόγο για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται προς την τουρκική πλευρά η διάνοιξη νέου οδοφράγματος προς τον Κάμπο, ως αντάλλαγμα για τη μη διάνοιξη των Κοκκίνων.

Ο κ. Κλεάνθους χαρακτηρίζει μια τέτοια εξέλιξη «υπαναχώρηση από τις υποσχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας», σημειώνοντας ότι οι κοινότητες της περιοχής βρίσκονται ήδη σε επαφή με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις υπόλοιπες κοινότητες του συμπλέγματος, προκειμένου να εξετάσουν τη λήψη δυναμικών μέτρων, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν και υλοποιηθούν όσα, όπως ανέφερε, «ακούγονται και διαδίδονται».

«Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε νέα συμφωνία για οδοφράγματα με παράκαμψη του οδοφράγματος των Κοκκίνων», διαμηνύει ο κ. Κλεάνθους, υπογραμμίζοντας ότι για τις κοινότητες της Τηλλυρίας η διάνοιξη των Κοκκίνων αποτελεί ζήτημα που δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη συνέχιση της διέλευσης τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων μέσω της κοινότητας, την ώρα που το οδόφραγμα των Κοκκίνων παραμένει κλειστό. «Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τη διέλευση τουρκικού στρατού ανενόχλητα μέσω της κοινότητάς μας, ενώ παραμένει κλειστό το οδόφραγμα των Κοκκίνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κοινότητες της Τηλλυρίας προειδοποιούν, συνεπώς, ότι σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων και μη προώθησης της διάνοιξης των Κοκκίνων, είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε δυναμικές αντιδράσεις, διαμηνύοντας ότι το ζήτημα παραμένει ψηλά στις προτεραιότητές τους κατέληξε ο κ. Κλεάνθους.