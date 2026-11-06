Στην έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για την επίθεση με πέτρες εναντίον υπηρεσιακού αστυνομικού οχήματος, που σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου έξω από την εκκλησία του Προδρόμου στη Λάρνακα.
Επίθεση εναντίον υπηρεσιακού οχήματος της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους - Ένταλμα για άλλους τέσσερις
Πετροβολισμό δέχθηκαν αστυνομικοί στη Λάρνακα, το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο περιπολικό και την «Ισότητα» να καταδικάζει το περιστατικό και να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα εντάλματα αφορούν έξι ανήλικους, ηλικίας 14 έως 17 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Δύο από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να καταζητούνται.
Η υπόθεση διερευνάται σε σχέση με αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, επίθεσης εναντίον αστυνομικών και κακόβουλης ζημιάς. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού άγνωστα τότε πρόσωπα έριξαν πέτρες εναντίον υπηρεσιακού οχήματος της Αστυνομίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Από την επίθεση θρυμματίστηκε ο μπροστινός ανεμοθώρακας του οχήματος, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ευτυχώς, κανένα μέλος της Αστυνομίας δεν τραυματίστηκε.
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