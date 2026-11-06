Επίθεση εναντίον υπηρεσιακού οχήματος της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους - Ένταλμα για άλλους τέσσερις

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα εντάλματα αφορούν έξι ανήλικους, ηλικίας 14 έως 17 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Δύο από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να καταζητούνται.

Η υπόθεση διερευνάται σε σχέση με αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, επίθεσης εναντίον αστυνομικών και κακόβουλης ζημιάς. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού άγνωστα τότε πρόσωπα έριξαν πέτρες εναντίον υπηρεσιακού οχήματος της Αστυνομίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Από την επίθεση θρυμματίστηκε ο μπροστινός ανεμοθώρακας του οχήματος, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ευτυχώς, κανένα μέλος της Αστυνομίας δεν τραυματίστηκε.