Ακάμας: «Εντάξει, αν υπάρχει και ένα παράνομο κτίσμα...» - Τι καταγγέλλει η Κούλλα Μιχαήλ για τη στάση συγκεκριμένων βουλευτών απέναντι στις παρανομίες (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ανέφερε ότι, παρά τη θετική υποδοχή της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, δεν παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των πειθαρχικών και διοικητικών ερευνών, ενώ σε ό,τι αφορά την επαναξιολόγηση των έργων, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

«Αποφασίζουν πίσω από κλειστές πόρτες»

Η κ. Μιχαήλ υποστήριξε ότι η αξιολόγηση των έργων στον Ακάμα δεν έγινε σωστά, καθώς πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο σχεδίου και όχι σε επίπεδο συγκεκριμένων έργων, όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με την ίδια, στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

Παρά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, ανέφερε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συνεχίσει τις εργασίες χωρίς νέα αξιολόγηση. Σχετικά με τη συμφωνία με τον εργολάβο, σημείωσε ότι φαίνεται να έχει επιτευχθεί διακανονισμός, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες. Όπως εξήγησε, το σχέδιο θα έπρεπε, βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, να επανεξεταστεί με συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε έργο, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη προηγούμενων λαθών. Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις επόμενες φάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιοι αποφάσισαν να αφαιρέσουν ορισμένους κόμβους χωρίς να προχωρήσουν στην απαιτούμενη επαναξιολόγηση. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το Υπουργείο έχει διακόψει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όχι μόνο με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. «Μόνοι τους τώρα αποφασίζουν, σχεδιάζουν, αξιολογούν και θα προχωρήσουν», ανέφερε.

Αντιδράσεις για την παράνομη εξέδρα

Αναφερόμενη στην εξέδρα που χρησιμοποιήθηκε για εκδήλωση στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, η κ. Μιχαήλ υποστήριξε ότι δεν είχε εξασφαλιστεί καμία άδεια, ούτε είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε εντολή του Τμήματος Περιβάλλοντος για απομάκρυνσή της, την οποία ο δήμαρχος Ακάμα αρνήθηκε να εφαρμόσει. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες τοποθέτησαν παραπετάσματα για περιορισμό του φωτισμού, χωρίς όμως το μέτρο να αποδώσει. Άσκησε επίσης κριτική στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι αμφισβήτησε την εμπειρογνωμοσύνη όσων ανέδειξαν το ζήτημα. Όπως ανέφερε, η ίδια βρισκόταν στην παραλία της Τοξεύτρας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και κατέγραφε όσα συνέβαιναν.

Αιχμές κατά βουλευτών

Η εκτελεστική διευθύντρια της Terra Cypria χαρακτήρισε ανησυχητική τη στάση ορισμένων βουλευτών απέναντι σε ζητήματα νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισαν με επιείκεια την ύπαρξη παράνομων κατασκευών. Κατονόμασε τους βουλευτές Χαράλαμπο Πάζαρο και Ζαχαρία Κουλία, αναφέροντας ότι άκουσε σχετικές τοποθετήσεις τους κατά τη συνεδρία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν είχε λάβει τις άδειες για τις ανακαινίσεις των χώρων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, ενώ ορισμένοι βουλευτές περιορίστηκαν, όπως είπε, σε αναφορές για την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

«Δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη»

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη, η κ. Μιχαήλ ξεκαθάρισε ότι ζητούν αποκλειστικά την τήρηση της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου.

«Δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη. Είμαστε υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης», τόνισε. Αναγνώρισε παράλληλα ότι οι ιδιοκτήτες γης στον Ακάμα έχουν παράπονα, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί δεν έδωσαν λύσεις επί δεκαετίες. Κατά την ίδια, το ζήτημα επανέρχεται κάθε προεκλογική περίοδο, χωρίς να αντιμετωπίζεται οριστικά.Τέλος, εξέφρασε ανησυχία για αλλαγή στάσης των συναρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες, όπως υποστήριξε, προηγουμένως αναγνώριζαν τα προβλήματα των έργων, αλλά πλέον έχουν ευθυγραμμιστεί με τις θέσεις του Τμήματος Δασών. Προειδοποίησε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται να προκύψουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στον Ακάμα.

Ακούστε την παρέμβαση της Κούλλας Μιχαήλ στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ 06-11-2026