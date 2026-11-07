Οδηγοί Προσοχή! Κατολίσθηση στον δρόμο Οράς – Μελίνης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει παρατηρηθεί κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.