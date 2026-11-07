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Κοινωνία

Οδηγοί Προσοχή! Κατολίσθηση στον δρόμο Οράς – Μελίνης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Κατολίσθηση πετρών και χωμάτων σημειώθηκε στον δρόμο Οράς – Μελίνης, στην ορεινή Λάρνακα, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει παρατηρηθεί κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

 

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