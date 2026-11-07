Κατολίσθηση πετρών και χωμάτων σημειώθηκε στον δρόμο Οράς – Μελίνης, στην ορεινή Λάρνακα, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οδηγοί Προσοχή! Κατολίσθηση στον δρόμο Οράς – Μελίνης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει παρατηρηθεί κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων⛈️που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην ορεινή Λάρνακα, έχει παρατηρηθεί κατολίσθηση πετρών και χωμάτων στον δρόμο Οράς – Μελίνης. ⚠️Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα. https://t.co/5prk9sPnGr— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 7, 2026
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