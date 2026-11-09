Πυροσβεστική: 124 κλήσεις σε ένα τριήμερο - Οι 65 αφορούσαν πυρκαγιές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, συνολικά οι κλήσεις αφορούσαν 65 πυρκαγιές, 51 ειδικές εξυπηρετήσεις και 8 ψευδείς κλήσεις. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 27 πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις.

Στις 08:31 την Κυριακή λήφθηκε κλήση για φωτιά σε όχημα σταθμευμένο στην άκρη του οδοστρώματος στην επαρχία Πάφου. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 08:44. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

Στις 04:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε μηχανοκίνητο δίκυκλο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:01. Το δίκυκλο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 04:55, λήφθηκε κλήση για φωτιά σε όχημα στα Πολεμίδια, στην επαρχία Λεμεσού. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:22. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση και, κατά τη διαδικασία στάθμευσης, το μετέφερε από τον χώρο στάθμευσης στον δρόμο, όπου το κατέσβησε η Υπηρεσία. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ