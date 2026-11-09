Σε 124 κλήσεις για βοήθεια ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Μεταξύ των περιστατικών ήταν πυρκαγιές σε μηχανοκίνητα οχήματα στην επαρχία Πάφου, στην Αγλαντζιά και στα Πολεμίδια. Οι 48 κλήσεις καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο της περιόδου.
Πυροσβεστική: 124 κλήσεις σε ένα τριήμερο - Οι 65 αφορούσαν πυρκαγιές
Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε από το πρωί της Παρασκευής έως το πρωί της Δευτέρας σε 124 περιστατικά, εκ των οποίων τα 48 αφορούσαν το τελευταίο 24ωρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, συνολικά οι κλήσεις αφορούσαν 65 πυρκαγιές, 51 ειδικές εξυπηρετήσεις και 8 ψευδείς κλήσεις. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 27 πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις.
Στις 08:31 την Κυριακή λήφθηκε κλήση για φωτιά σε όχημα σταθμευμένο στην άκρη του οδοστρώματος στην επαρχία Πάφου. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 08:44. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
Στις 04:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε μηχανοκίνητο δίκυκλο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:01. Το δίκυκλο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.
Λίγο αργότερα, στις 04:55, λήφθηκε κλήση για φωτιά σε όχημα στα Πολεμίδια, στην επαρχία Λεμεσού. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:22. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση και, κατά τη διαδικασία στάθμευσης, το μετέφερε από τον χώρο στάθμευσης στον δρόμο, όπου το κατέσβησε η Υπηρεσία. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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