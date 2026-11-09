Δολοφονία Όλγας: Πετούσε στο δρόμο τα προσωπικά αντικείμενα της 61χρονης μετά τον φόνο - Ανανεώθηκε η κράτηση για περίοδο 8 ημερών

Η υπόθεση, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της διερεύνησής της, μετά και την ομολογία του 43χρονου ότι σκότωσε την 61χρονη χτυπώντας την με σφυρί στο κεφάλι και ακολούθως την επόμενη μέρα μετέφερε τη σορό της σε λάκκο στην περιοχή του Σαϊττά/Μονιάτη.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 43χρονος ύποπτος συνεργάζεται με τις αρχές και έχει προβεί σε διάφορες υποδείξεις σκηνών που σχετίζονται με την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, είπε ότι στη διαδρομή μετά το φόνο, και πριν μεταφέρει τη σορό στον Μονιάτη, πετούσε τα προσωπικά αντικείμενα και τα ρούχα της 61χρονος στο δρόμο, σε διάφορα σημεία, τα οποία και υπέδειξε. Στην ίδια διαδρομή, πέταξε και το κινητό της Βασιλίεβα στη θαλάσσια περιοχή της Μονής, το οποίο εντοπίστηκε από δύτες κατά τη διάρκεια των ερευνών. Επιπλέον, ο ύποπτος υπέδειξε και κάδο ανακύκλωσης ρούχων, στον οποίο πέταξε τη τσάντα της 61χρονης, η οποία επίσης εντοπίστηκε.

Σημειώνεται ότι από τις περαιτέρω έρευνες της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος την 1/5/2026 είχε όντως εμπλακεί σε τροχαίο, χωρίς όμως να έχει την ευθύνη, ούτε να πληρωθούν οποιεσδήποτε αποζημιώσεις, εν αντιθέση με όσα έλεγε στην 61χρονη για να της αποσπάσει χρήματα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις έρευνες, επιχειρώντας να συμπληρώσουν τα τελευταία κομμάτια του παζλ και να ολοκληρώσουν τον ανακριτικό φάκελο. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 40 καταθέσεις και έχουν γίνει 8 έρευνες ενώ αξιολογούνται δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Αναμένεται να γίνουν τουλάχιστον ακόμα 3 έρευνες και εκκρεμούν 35 περίπου καταθέσεις, ενώ οι Αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα από διάφορα τεκμήρια που έχουν εντοπιστεί σε σκηνές καθώς επίσης και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεπικοινωνιακού και τραπεζικού απορρήτου τόσο της 61χρονης όσο και του 43χρονου. Συνεχίζουν ταυτόχρονα να αναζητούνται δεκάδες κλειστά κυκλώματα και μαρτυρίες από τις διάφορες σκηνές, πριν και μετά το έγκλημα.

Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ζήτημα της νομικής στοιχειοθέτησης της υπόθεσης και κατά πόσον ο 43χρονος θα κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης ή για ανθρωποκτονία, απόφαση που αναμένεται να ληφθεί με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.